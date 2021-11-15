Українка Таня Муіньо отримала нагороду MTV EMA 2021 разом з Едом Шираном та Måneskin
Джерело:24 канал
Українська режисерка Таня Муіньо, яка цьогоріч створила відеокліп для популярного виконавця Lil Nas X, завоювала ще одну музичну нагороду – MTV Europe Music Awards 2021! Разом з виконавцем та командою вона перемогла у номінації "Найкраще музичне відео року".
Церемонія нагородження преміями MTV EMA 2021 відбулась в неділю, 14 листопада, в Угорщині. На події зібрались перші зірки музичної індустрії: Ріта Ора, гурт Måneskin, Ед Ширан, гурт Imagine Dragons і десятки інших. Зазначимо, що Ед Ширан став найкращим артистом року, Måneskin – найкращим рок-гуртом, а от скандальний кліп Lil Nas X "MONTERO" завоював нагороду "Найкраще відео року". Самого виконавця та його команди на премії не було.
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Таня Муіньо відреагувала на перемогу в MTV EMA 2021 лаконічним сторіз.
Таня Муіньо з командою перемогла у номінації "Найкраще відео року" / Фото з інстаграм-сторіз режисерки
Які ще нагороди отримала українська режисерка у 2021-му?
- Муіньо з командою отримали нагороди MTV VMA 2021 у трьох номінаціях за кліп MONTERO — "Найкращий режисер", "Найкраще відео" та "Найкращі візуальні ефекти".
- Нещодавно вона отримала нагороду Найкращий режисер на UK Music Video Awards 2021 у Лондоні, ставши першою жінкою-режисеркою, що перемогла у цій номінації.
Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн
Повний список нагород у MTV EMA 2021
Найкращий артист
Ed Sheeran
Doja Cat
Justin Bieber
Lady Gaga
Lil Nas X
The Weeknd
Найкращий поп-виконавець
BTS
Doja Cat
Dua Lipa
Ed Sheeran
Justin Bieber
Olivia Rodrigo
Найкраща пісня
Ed Sheeran – "Bad Habits"
Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"
Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon
Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"
Olivia Rodrigo – "Drivers License"
The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"
Найкраще відео
Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"
Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"
Ed Sheeran – "Bad Habits"
Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon
Normani ft. Cardi B – "Wild Side"
Taylor Swift – "willow"
Найкраща колаборація
Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"
Black Eyed Peas, Shakira – "GIRL LIKE ME"
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – "Leave the Door Open"
Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"
The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"
The Weeknd & Ariana Grande – "Save Your Tears (Remix)"
Найкращий новий виконавець
Saweetie
Giveon
Griff
Olivia Rodrigo
Rauw Alejandro
The Kid LAROI
Найкращий електронний виконавець
David Guetta
Calvin Harris
Joel Corry
Marshmello
Skrillex
Swedish House Mafia
Найкращий рок-гурт
Måneskin
Coldplay
Foo Fighters
Imagine Dragons
Kings Of Leon
The Killers
Найкраща альтернативна музика
YUNGBLUD
Twenty One Pilots
Halsey
Lorde
Machine Gun Kelly
WILLOW
Найкраща латинська музика
Maluma
Bad Bunny
J. Balvin
Rauw Alejandro
Rosalía
Shakira
Найкращий хіп-хоп
Nicki Minaj
Cardi B
DJ Khaled
Drake
Kanye West
Megan Thee Stallion
Найкращий K-POP
BTS
LISA
Monsta X
NCT 127
ROSÉ
TWICE
Найкращий гурт
BTS
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Little Mix
Måneskin
Silk Sonic