У мене був вибір, – переможниця "Місіс Світу" з України пояснила, чому взяла за руки росіянку

Українка, яка на конкурсі краси "Місіс Світу-2023" трималась за руки з росіянкою, пояснила свій вчинок. На її думку, вона зробила все відповідно до правил.

Днями мережу сколихнула ситуація навколо конкурсу "Місіс Світу-2023", де перемогла українка Ірина Безсмертна. Перед оголошенням переможниці жінка взялась за руки з іншою претенденткою на корону – росіянкою. Це обурило мережу.

Ось про що мова Уродженка Херсона трималась за руки з росіянкою на конкурсі краси "Місіс Світу-2023"

Переможниця пояснила свої дії

Ірина Безсмертна пояснила, чому взяла росіянку за руки на фіналі конкурсу. Вона підкреслила, що діяла за правилами – претендентки на корону беруться за руки на всіх конкурсах краси. У випадку порушення її могли б дискваліфікувати – тоді б перемогу здобула Росія.

Я не тиснула руку росіянці. Я слідувала інструкціям та правилам конкурсу в очікуванні оголошення переможниці. Якби я не виконала вимог та інструкцій конкурсу, мене б просто дискваліфікували, і переможницею б стала росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні-агресору?! Для мене це неприпустимо!

– наголосила уродженка Херсона.



Ірина Безсмертна (зліва) з росіянкою / Фото з інстаграму конкурсу

"Я б із задоволенням зробила інакше. Але в мене був вибір – зробити так, як я зробила, або віддати перемогу Росії! Моя перемога у Світовому конкурсі наголошує на тому, що Україна зможе перемогти Росію, попри всі обставини! І я дуже хочу, щоб усі зрозуміли мене правильно у цьому питанні. Саме тому я даю ці роз'яснення! Для мене це принципово важливо".

Що відомо про Ірину Безсмертну

, що на тлі війни в Україні схожий випадок стався з Ольгою Харлан. Вона відмовилась тиснути руку російській спортсменці, яку перемогла на змаганнях, запропонувавши натомість стукнутись шпагами. Росіянка не погодилась, а пішла на провокацію, навмисно очікуючи на українку. І хоч Харлан опинилась під загрозою дискваліфікації, весь український спорт та українці пишаються вчинком спортсменки.

Ірина Безсмертна – блогерка та бізнесвумен з Херсона, яка близько 4 років тому переїхала у США та вийшла заміж за американця. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Ірина активно висвітлювала події війни, виходила на вулиці США з мітингами та прапором України. Вона розповідала про окупацію Херсона та раділа його звільненню. Водночас "Місіс Світу" веде соцмережі російською та англійською мовами та, схоже, толерує росіян.