На днях сеть всколыхнула ситуация вокруг конкурса "Миссис Мира-2023", где победила украинка Ирина Бессмертная. Перед объявлением победительницы женщина взялась за руки с другой претенденткой на корону – россиянкой. Это возмутило сеть.

Вот о чем речь Уроженка Херсона держалась за руки с россиянкой на конкурсе красоты "Миссис Мира-2023"

Победительница объяснила свои действия

Ирина Бессмертная объяснила, почему взяла россиянку за руки на финале конкурса. Она подчеркнула, что действовала по правилам – претендентки на корону берутся за руки на всех конкурсах красоты. В случае нарушения ее могли бы дисквалифицировать – тогда победу одержала бы Россия.

Я не пожимала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требований и инструкций конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей бы стала россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору?! Для меня это недопустимо!

– отметила уроженка Херсона.



Ирина Бессмертная (слева) с россиянкой / Фото из инстаграма конкурса

"Я бы с удовольствием сделала иначе. Но у меня был выбор – сделать так, как я сделала, или отдать победу России! Моя победа во Всемирном конкурсе подчеркивает, что Украина сможет победить Россию, при всех обстоятельствах! И я очень хочу, чтобы все поняли меня правильно в этом вопросе. Именно поэтому я даю эти разъяснения! Для меня это принципиально важно".

Заметим, что на фоне войны в Украине похожий случай произошел с Ольгой Харлан. Она отказалась пожимать руку российской спортсменке, победившей на соревнованиях, предложив вместо этого удариться шпагами. Россиянка не согласилась, а пошла на провокацию, намеренно ожидая украинку. И хотя Харлан оказалась под угрозой дисквалификации, весь украинский спорт и украинцы гордятся поступком спортсменки.

Что известно об Ирине Бессмертной

Ирина Бессмертная – блоггер и бизнесвумен из Херсона, которая около 4 лет назад переехала в США и вышла замуж за американца. Когда началось полномасштабное вторжение, Ирина активно освещала события войны, выходила на улицы США с митингами и флагом Украины. Она рассказывала об оккупации Херсона и радовалась его увольнению. В то же время "Миссис Мира" ведет соцсети на русском и английском языках и, похоже, терпит россиян.