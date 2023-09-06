У Маямі нещодавно відбувся конкурс краси "Місіс Світу-2023" – Mrs World International 2023. Цей конкурс проводиться серед заміжніх жінок.

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Українка трималась за руки з росіянкою

У конкурсі взяла участь Ірина Безсмертна – українка та уродженка Херсону, яка понад 4 роки живе у Сполучених Штатах. Жінка відповідно представляла США. Ірина Безсмертна здобула перемогу на конкурсі та отримала корону й статус "Місіс Світу-2023".

Та користувачі мережі звернули увагу, що Ірина вийшла на сцену конкурсу разом із представницею країни-терориста Росії Анастасією Машкіною, яка посіла друге місце. Перед оголошенням переможниці конкурсу дівчата взялися за руки. Ірина також фотографувалась з іншою росіянкою Анастасією Тізовою.



Ірина Безсмертна тримає за руки росіянку / Фото з інстаграму конкурсу

Багатьом здається дивним, що Ірина Безсмертна згадувала про своє коріння та підіймала прапор України на конкурсі. Та водночас вона люб'язно поводилась з представниками Росії.

"Це перемога! Головна корона наша! Я неймовірна горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні й завоювати головну корону! Дуже символічно – у День Прапора України й напередодні Дня Незалежності! У найвизначніший момент, я дивилася на українські прапори, що розвиваються, на перших рядах – це гріло моє серце і давало підтримку! Попри те, де ти опинився, важливо не забувати хто ти й з чого почався твій шлях", – писала Ірина в соцмережах англійською та російською мовами.