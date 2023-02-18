16 лютого у В'єтнамі відбувся конкурс краси Miss Charm International 2023. На ньому Україну представляла модель з Кривого Рогу та учасниця "Топ-модель по-українськи" Анастасія Панова.

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Miss Charm 2023: результат України

Українка, фіналістка "Міс Україна Всесвіт 2021" Анастасія Панова увійшла до топ-20 конкурсу, в якому змагалось близько 34 дівчат.



Анастасія Панова / Фото з інстаграму конкурсу

Переможницею Miss Charm стала представниця Бразилії Лума Руссо, друге місце за представницею Філіппін, і третє – Індонезія.



Перша трійка Miss Charm / Фото з інстаграму конкурсу

Яким був костюм українки

За кілька днів до фіналу конкурсу Анастасія Панова показала національний костюм. Це була мінісукня, розшита блискітками, камінням та бісером. Плечі залишались відкритими, тоді як головний акцент був на об'ємних синьо-жовтих рукавах та шлейфі у таких самих кольорах. Сережки та масивний обруч завершували образ.

"На закритому інтерв'ю мене запитали про моє найпомітніше бажання. Без сліз я не могла відповісти, адже моє велике бажання, – щоб війна закінчилася і я повернулася додому, до Києва. Щоб наші сестри і брати повернулися додому живими, щоб у наших батьків була їжа і свобода. Мирного нам неба над головою! Ми не припинимо боротися за нашу свободу! Бути українцем – значить бути вільним!", – писала Анастасія Панова.



Анастасія Панова / Фото з інстаграму моделі