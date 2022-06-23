Війна в Україні диктує нові реалії. Багато артистів вважають, що знімати кліпи зараз недоречно. Однак 40-річний Саша Чемеров вигадав, як зробити так, щоб це було глибоко й на часі. Тож відеороботу на трек він повністю записав на тепловізор.

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Саша Чемеров зняв перший у світі кліп на тепловізор

Така ідея спала на думку талановитому українському кліпмейкеру Гоші Винокурову. Так, унікальним відео він пропіарив нову пісню Саші Чемерова "Замість мене". Зйомки відбувалися у Львові, а тепловізор музикант позичив у бійців полку "Азов".

Це унікальна робота з відео. Ніхто раніше не знімав кліп, використовуючи тільки тепловізор. Ця пісня – надія і констатація факту. Її стиль, напевно, романтичний гранж. Картинка точно передає настрій пісні, а концепція дає зрозуміти, що ми всі під прицілом, ми всі в небезпеці,

– прокоментував Саша Чемеров в інстаграмі.

Цікаво, що це перший реліз, в якому співак не є автором треку. Текст і музику для нього написав київський саунд-продюсер Олександр Філоненко.

Саша Чемеров – Замість мене: дивіться відео онлайн

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