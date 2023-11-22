Вони вже встигли поширити інстаграм-сторіс, де показали реакцію дітей та власні реакції на перший сніг. До того ж привітали підписників з початком зимової казки, передає 24 Канал.

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Тімур Мірошниченко

Телеведучий показав вид з вікна й зазначив, що вже "готовий до Різдва". Крім того, зірковий татусь виставив відео, де видно реакцію його старших дітей (Мії та Марка) на засніжені вулиці. Діти дуже задоволені. Зокрема, Мія. Вона вже готова їхати в гори, адже обожнює сніг.



Тімур Мірошниченко показав, що випав перший сніг / Скриншот з інстаграм-сторіс



Тімур Мірошниченко показав, як його діти радіють снігу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Jerry Heil

Співачка також опублікувала відео, де показала вигляд з вікна. Цікаво, що у цей момент в її стильній квартирі грала пісня покійної Ніни Матвієнко.

Як же красиво,

– написала під відео виконавиця.



Jerry Heil показала, що на дворі випав сніг / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ксенія Мішина

Акторка також поширила відео та фото, де зазначила, що вулиці столиці покриті білосніжним снігом. Вона показала, як її син Платон іде в школі та грається сніжками. Водночас Ксенія зазначила, що як тільки стаєш дорослим, "радості від снігу небагато".



Ксенія Мішина показала, що на вулиці випав сніг / Скриншот з інстаграм-сторіс

Женя Галич

Виконавець та з початком повномасштабного вторгнення військовий Женя Галич виставив фото, з підписом на снігу: "РСН ПЗДА".



Женя Галич показав, що на вулиці випав сніг / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші українські зірки також показують фото та відео з засніженими вулицями. Зокрема, до привітань українців з першим снігом долучилася Оля Полякова, Злата Огнєвіч, Володимир Остапчук та інші співаки, актори тощо.

Як інші зірки реагують на перший сніг / Скриншоти з інстаграм-сторіс