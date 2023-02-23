Ukraїner і гурт "Крихітка" випустили щемливе відео та пісню про українську Ялту
Джерело:Ukraїner
Ukraїner продовжує проєкт "Хоробрі міста", завдяки якому випускає короткі відеоролики про українські міста, що перебувають під окупацією Росії. Останнє відео присвячене українській Ялті, пісню для нього створив гурт "Крихітка".
Ukraїner нагадує, що Ялта – це українське місто на південному узбережжі Криму, тимчасово окуповане Росією з 2014 року. Раніше місто приймало гостей з усієї України та інших країн.
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Цікаво, що свого часу там відпочивали відомі українці – поетеса Леся Українка, письменник Михайло Коцюбинський, науковець Володимир Вернадський і багато інших.
У відео показані зворушливі кадри з української Ялти. Пісню до ролика написав гурт "Крихітка". Солістка Саша Кольцова каже, що Україна має повернути собі Крим і для цього потрібно тримати зв'язок Криму з українським минулим.
Кліп та пісня про українську Ялту: дивіться відео
Що відомо про проєкт "Хоробрі міста"
- Проєкт створений для підтримки людей із тимчасово окупованих українських міст, які не потребували жодного "визволення" Росії, а тепер сміливо чинять опір загарбникам або були змушені покинути свої домівки.
- У межах проєкту вже вийшли відео про Нову Каховку, Бердянськ, Мелітополь, Херсон, Маріуполь, Скадовськ, Сєверодонецьк, Старобільськ, Донецьк, Луганськ, Сімферополь та Бахчисарай. Новий сезон присвячений Криму і складатиметься з трьох відео та пісень.
- Усі відеоролики показують дух цих міст та їхніх мешканців і водночас, ці відео – про кожного українця й українку, які зараз не можуть цілком безпечно почуватися у своєму домі.