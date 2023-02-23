Ukrainer напоминает, что Ялта – это украинский город на южном побережье Крыма, временно оккупированное Россией с 2014 года. Раньше город принимал гостей со всей Украины и других стран.

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Интересно, что в свое время там отдыхали известные украинцы – поэтесса Леся Украинка, писатель Михаил Коцюбинский, ученый Владимир Вернадский и многие другие.

В видео показаны трогательные кадры из украинской Ялты. Песню к ролику написал группа "Крихітка". Солистка Саша Кольцова говорит, что Украина должна вернуть себе Крым и для этого нужно держать связь Крыма с украинским прошлым.

Клип и песня об украинской Ялте: смотрите видео



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