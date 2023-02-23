Ukrainer напоминает, что Ялта – это украинский город на южном побережье Крыма, временно оккупированное Россией с 2014 года. Раньше город принимал гостей со всей Украины и других стран.
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Интересно, что в свое время там отдыхали известные украинцы – поэтесса Леся Украинка, писатель Михаил Коцюбинский, ученый Владимир Вернадский и многие другие.
В видео показаны трогательные кадры из украинской Ялты. Песню к ролику написал группа "Крихітка". Солистка Саша Кольцова говорит, что Украина должна вернуть себе Крым и для этого нужно держать связь Крыма с украинским прошлым.
Клип и песня об украинской Ялте: смотрите видео
Что известно о проекте "Храбрые города"
- Проект создан для поддержки людей из временно оккупированных украинских городов, которые не нуждались ни в каком "освобождении" России, а теперь смело сопротивляются захватчикам или были вынуждены покинуть свои дома.
- В рамках проекта уже вышли видео о Новой Каховке, Бердянск, Мелитополь, Херсон, Мариуполь, Скадовск, Северодонецк, Старобельск, Донецк, Луганск, Симферополь и Бахчисарай. Новый сезон посвящен Крыму и состоит из трех видео и песен.
- Все видеоролики показывают дух этих городов и их жителей и одновременно эти видео – о каждом украинце и украинке, которые сейчас не могут вполне безопасно чувствовать себя в своем доме.