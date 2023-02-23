Ukraїner нагадує, що Ялта – це українське місто на південному узбережжі Криму, тимчасово окуповане Росією з 2014 року. Раніше місто приймало гостей з усієї України та інших країн.

До теми Патріотичний флешмоб у Криму: в центрі Ялти використали синьо-жовті новорічні прикраси

Цікаво, що свого часу там відпочивали відомі українці – поетеса Леся Українка, письменник Михайло Коцюбинський, науковець Володимир Вернадський і багато інших.

У відео показані зворушливі кадри з української Ялти. Пісню до ролика написав гурт "Крихітка". Солістка Саша Кольцова каже, що Україна має повернути собі Крим і для цього потрібно тримати зв'язок Криму з українським минулим.

Кліп та пісня про українську Ялту: дивіться відео



Що відомо про проєкт "Хоробрі міста"