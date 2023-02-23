Ukraїner нагадує, що Ялта – це українське місто на південному узбережжі Криму, тимчасово окуповане Росією з 2014 року. Раніше місто приймало гостей з усієї України та інших країн.
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Цікаво, що свого часу там відпочивали відомі українці – поетеса Леся Українка, письменник Михайло Коцюбинський, науковець Володимир Вернадський і багато інших.
У відео показані зворушливі кадри з української Ялти. Пісню до ролика написав гурт "Крихітка". Солістка Саша Кольцова каже, що Україна має повернути собі Крим і для цього потрібно тримати зв'язок Криму з українським минулим.
Кліп та пісня про українську Ялту: дивіться відео
Що відомо про проєкт "Хоробрі міста"
- Проєкт створений для підтримки людей із тимчасово окупованих українських міст, які не потребували жодного "визволення" Росії, а тепер сміливо чинять опір загарбникам або були змушені покинути свої домівки.
- У межах проєкту вже вийшли відео про Нову Каховку, Бердянськ, Мелітополь, Херсон, Маріуполь, Скадовськ, Сєверодонецьк, Старобільськ, Донецьк, Луганськ, Сімферополь та Бахчисарай. Новий сезон присвячений Криму і складатиметься з трьох відео та пісень.
- Усі відеоролики показують дух цих міст та їхніх мешканців і водночас, ці відео – про кожного українця й українку, які зараз не можуть цілком безпечно почуватися у своєму домі.