Україна не згодна, – Ткаченко про рішення щодо проведення Євробачення-2023
17 червня 2022 , 16:27Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Олександр Ткаченко відреагував на заяву ЄМС про проведення Євробачення не в Україні. Мінкульт не згоден з рішенням спілки.
Європейська мовна спілка прийняла рішення не проводити Євробачення-2023 в Україні. Міністерство культури не погодився із заявою.
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