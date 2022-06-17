Україна не згодна, – Ткаченко про рішення щодо проведення Євробачення-2023

17 червня 2022 , 16:27
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Джерело:

телеграм Олександра Ткаченка

Олександр Ткаченко відреагував на заяву ЄМС про проведення Євробачення не в Україні. Мінкульт не згоден з рішенням спілки.

Європейська мовна спілка прийняла рішення не проводити Євробачення-2023 в Україні. Міністерство культури не погодився із заявою.

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Автор: Марія Касій