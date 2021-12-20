Україна має талант 2021: які фіналісти вражатимуть глядачів у прямому ефірі
Джерело:24 канал
Ось і завершився найважчий етап шоу "Україна має талант" 2021, а саме – кастинги. Впродовж 9 тижнів зіркові судді переглядали виступи українців та визначали, хто повинен отримати шанс на прямий ефір 25 грудня.
За дев'ять тижнів кастингів шоу "Україна має талант" судді Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот дали "квитки" у наступний відбір шоу аж 110-м учасникам! Лише 11 з них отримали шанс потрапити у єдиний прямий ефір проєкту. Хто вони – дивіться далі.
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Фіналісти шоу Україна має талант 2021
Mind2MindЗвідки: Дніпро та Дубай
Талант: менталізм
Україна має талант 2021: виступ Mind2Mind
Михайло МакаровЗвідки: Київ
Талант: bone breaker (костолом)
Україна має талант 2021: виступ Михайла Макарова
Наталія Лебердюк та Денис МатросовЗвідки: Київ
Талант: картина світлом
Україна має талант 2021: виступ Наталії Лебердюк та Дениса Матросова
Ельдар ЮлдашевЗвідки: Львів
Талант: повітряна акробатика
Україна має талант 2021: виступ Ельдара Юлдашева
Євген та ВладаЗвідки: Київ
Талант: акробатика на роликах
Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової
Єлизавета КрутіковаЗвідки: Київ
Талант: повітряна гімнастика
Україна має талант 2021: виступ Єлизавети Крутікової
Гурт ZapalЗвідки: Чернівці, Коломия
Талант: музиканти, цимбали, гітара та кахон
Україна має талант 2021: виступ гурту Zapal
Артем ГалісЗвідки: Одеса
Талант: вокал
Україна має талант 2021: виступ Артема Галіса
Дмитро ПолітовЗвідки: Черкаси
Талант: полденс
Україна має талант 2021: виступ Дмитра Політова
Скочко СтаніславЗвідки: Запоріжжя
Талант: екстремальне силове шоу
Україна має талант 2021: виступ Станіслава Скочка
Артем ФеськоЗвідки: с.Попільня, Житомирщина
Талант: вокал
Україна має талант 2021: виступ Артема Феська