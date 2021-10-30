"Україна має талант" 2 випуск: космічний вокал підлітка та екстремальні танці на роликах

Масштабне шоу "Україна має талант" продовжує дивувати та шокувати глядачів. Співаки, актори, танцівники та професіонали своєї справи проходять кастинг, щоб здобути звання найталановитішого українця. Чим учасники дивували у 2 випуску, читайте далі.

Фантастичний проєкт "Україна має талант" перезапустили після 5 років паузи. Оновлений суддівський склад знову перебуває у пошуку неймовірного таланту. Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот оцінюють учасників та вирішують їхню долю в шоу.

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Щоб пропустити учасника далі, суддя повинен сказати йому "Так". Водночас згідно з правилами проєкту, кожен член журі має право один раз натиснути "золоту кнопку". Вона дає можливість відправити талановитого українця одразу ж у прямі ефіри. Ведучим "Україна має талант" є Григорій Решетник. Його завдання – підтримати кожного учасника та надихнути його на вдалий виступ.

До суддівського складу на "Україна має талант" може доєднуватися четвертий запрошений зірковий суддя. У 2 ефірі це – олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. Тому сьогодні учасникам треба набрати хоча б три "так", щоб пройти далі.

Джуда Калечі

Афроамериканець народився у Сполучених Штатах, але переїхав до України й вільно спілкується українською мовою. Хоч у соціальних мережах хлопець відомий як блогер "Юра з Коломиї", суддів він дивував вокалом і піснею, яку написав самостійно. Гумористичний трек про їжу підняв публіку, але трохи спантеличив суддівську четвірку. Він отримав два "так" від Ксенії Мішиної та Лілії Подкопаєвої, а тому не пройшов далі. Та Сергій Притула порадив Джуді зайнятися гумористичною сферою.



Джуда Калечі у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Денис Жигальцов

Молодий пілоніст майже постійно працює за кордоном, зокрема в Німеччині. Тому дуже рідко бачиться з дружиною та донькою, які живуть у Харкові. Він лиш на один день прилетів до Києва, щоб взяти участь в "Україна має талант". Учасник займається повітряною акробатикою. Денис продемонстрував неймовірний номер без страховки на рухомому пілоні, вразивши навіть Лілію Подкопаєву. Судді без роздумів віддали спортсмену чотири "так".



Денис Жигальцов у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Етнофольклорний дует "Ватра"

Двоюрідні сестри-співачки Дарина й Мирослава приїхали на проєкт з села Городок Вінницької області. Свій талант вони виявили завдяки тіктоку, коли виклали відео, на якому виконують народну пісню. Етнофольклорний дует виконав композицію "Ой на горі" під народні інструменти. На прохання Сергія Притули сестри заспівали ще й веселу пісню "Ой, мамо, люблю Гриця" й отримали від усіх суддів чотири "так".



Дует "Ватра" у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Вероніка Хістова

16-річна танцівниця з Києва займається хендстендінгом вже 10 років й весь вільний час приділяє тренуванням. На сцені "Україна має талант" вона показала надзвичайний та зворушливий виступ. Він розпочався з лірики, а завершився сміливою хореографією. Євген Кот зазначив, що трюки, які виконувала Вероніка, у світі роблять одиниці. Судді зауважили нервування й провальні деталі, але подарували дівчинці три "так".



Вероніка Хістова у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Віталій Дураков

Мультиінструменталіст з Херсона втратив зір через роботу зварювальником. Він хотів опустити руки, але знайшов у собі сили продовжувати жити. Віталій прийшов дивувати суддів вмінням грати на барабанах, чим займався 11 років. Судді спершу не були здивовані виступом чоловіка, але розчулилися після усвідомлення того, що чоловік не бачить. Четверо експертів сказали Віталію чотири "так".



Віталій Дураков у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова

Танцівники Влада і Женя – чоловік і дружина. Ролики – невіддільна частина їхнього життя, адже навіть пропозицію руки й серця Євген зробив на роликах. Улюбленою справою вони займаються вже 4 роки, то й дивувати прийшли саме нею. Доволі екстремальний та надзвичайно швидкісний виступ – танці на роликах – судді оцінили лише позитивно. Талановите подружжя отримало чотири "так".



Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова у шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Аліса Стригункова

Маленька й тендітна танцівниця народилась в Горлівці, що у Донецькій області. Та після початку воєнних дій її сім'я переїхала до Києва. Дівчинка показала неймовірний виступ про жорстокий балетний світ і розчулила не тільки глядачів, але й суддю Лілію Подкопаєву. Чемпіонка назвала Алісу "з країни чудес", бо її номер був сповнений почуттів. Усі судді сказали танцівниці "так".



Аліса Стригункова на "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

LAGANZA

Співачка Валерія не тільки музикантка, але й перша у світі дівчина-діджей, яка грає на лазерній арфі. Ефектний номер LAGANZA супроводжували танцівниці, спів самої дівчини та власне гра на лазерній арфі. Однак виступ не оцінили Сергій Притула та Євген Кіт, які натиснули на червону кнопку. Вони підкреслили, що вокал співачки не доповнював гру. Тому Валерія пішла з шоу з чотирма "ні".



LAGANZA в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Богдан Стріонов й Аліна Фролова

Повітряні гімнасти – 12-річний Богдан і 9-річна Аліна з Києва дуже схожі на брата та сестру, але насправді вони – близькі друзі. Вони є рекордсменами України й прийшли на шоу зі своїм особливим небезпечним номером-родзинкою на повітряному кільці. Особливо шокуючим був трюк, де дівчинку підвішували за волосся над землею. Цим трохи обурився Сергій Притула й викликав на сцену батьків. Однак ті запевнили, що дітям це дуже подобається й біль не стоїть у них на заваді. У підсумку Богдан й Аліна отримали чотири "так".



Богдан Стріонов та Аліна Фролова в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Данило Лисенко

Жонглювальник та шанувальник Ксенії Мішиної приїхав на талант-шоу з Києва. Він занесений у Книгу рекордів Гіннеса за найбільшу кількість предметів, якими жонглюють. На сцені хлопець показав захопливий номер з великими кільцями. Одне з них Данило вручив Ксенії Мішиній. Талановитий українець впустив кілька кілець, тому Сергій Притула натиснув на червону кнопку. Попри одне "ні", жонглювальник пройшов далі з трьома "так".



Данило Лисенко в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Станіслав Скочко

Вчитель фізичної культури з Запоріжжя прийшов показати свій талант на проєкті. Щоб зацікавити учнів, він демонструє їм, на що здатне людське тіло. Чоловік показав екстремальне силове шоу, ламаючи металеві та кам'яні предмети, а також лежачи на цвяхах. До виступу були залучені й члени журі. Попри шокуючий номер, Євген Кот сказав Стасу – "ні". Та три "так" від решти суддів дали чоловіку путівку до фіналу.



Данило Лисенко в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

TRIKZZZTER

Рейв-панк артисти – TRIKZZZTER та "Кислотний ніндзя" виступили на сцені "Україна має талант" з треком про коронавірус. Глядачам сподобалась енергійна пісня, однак Євген Кот натиснув червону кнопку. Музиканти не пройшли далі, але отримали захоплення і одне "так" від Сергія Притули.



TRIKZZZTER в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Андрій Андрійчук

23-річний артист та викладач зі стретчингу Андрій з Бердичева спершу займався танцями, але згодом перейшов до циркового мистецтва. Він відмовився йти на американське талант-шоу, щоб продемонструвати вміння в Україні. Юнак вразив еластичністю та пристрасним виступом у жанрі "каучук". Ксенія Мішина назвала номер Андрія надзвичайно сексуальним. У висновку артист пройшов далі з чотирма "так".



Андрій Андрійчук в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу

Артем Фесько

Талановитий 13-річний хлопчик з селища Попільня прийшов вражати членів журі приголомшливими вокальними даними. Артем змалку любив слухати музику, тому рідні, зокрема бабуся Рита, займалися з ним співом. "Космічний" виступ підлітка підняв увесь зал та всіх суддів. Хлопець отримав чотири "так".



Артем Фесько в шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму шоу