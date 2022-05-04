Україна має перемогти, – представниця Литви на Євробаченні пояснила, чому вигукує Слава Україні

Литву на Євробаченні-2022 представляє Моніка Лю. На концертах у промо-турі вона зі сцени вигукувала "Слава Україні". Робила це для того, щоб нагадати світу про війну. Ба більше, артистка вважає, що Kalush Orchestra мають перемогти.

На вечірках у Нідерландах та Ізраїлі, які приурочені до Євробачення-2022, Моніка Лю з Литви вигукувала "Слава Україні", адже з першого дня підтримує нашу країну. У дівчини багато друзів-активістів, тож вона не проґавила шанс нагадати єврофанам про те, що зараз по-справжньому важливо.

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Чому представниця Литви на Євробаченні-2022 підтримує Україну

Оскільки у мене було лише 3 хвилини на сцені, щоб виступити, я повинна була використати цей час не лише для того, щоб заспівати. Я повинна була говорити про те, що відбувається, адже війна – це жахливо,

– пояснила Моніка Лю в інтерв'ю 24 каналу.

Дівчина переконана, що війна в Україні повинна бути наскрізною темою Євробачення-2022. Крім того, вона підтримує наше рішення відправити свого представника до Італії.

Як з'ясувалося, у Моніки є знайомі, які думають, що виступ Kalush Orchestra в Турині не на часі, адже в їхній країні бойові дії. На такі докори вона відповідає: "Путін хотів би, щоб вони сиділи десь під землею, але цього не станеться".

Якщо це допоможе Україні виграти війну, Україна має перемогти на Євробаченні. Продуктивність Kalush Orchestra дуже сильна. Напередодні я бачила їхню репетицію. Це дуже сильно, енергійно та автентично,

– заявила представниця Литви.

Нагадаємо, що сама вона виступить на конкурсі з піснею Sentimentai. Вона литовською мовою.

Представниця Литви на Євробаченні-2022 Моніка Лю – Sentimentai: дивіться відео онлайн