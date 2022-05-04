На вечеринках в Нидерландах и Израиле, приуроченных к Евровидению-2022, Моника Лю из Литвы выкрикивала "Слава Украине", ведь с первого дня поддерживает нашу страну. У девушки много друзей-активистов, поэтому она не упустила шанс напомнить еврофанам о том, что сейчас по-настоящему важно.

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Почему представительница Литвы на Евровидении-2022 поддерживает Украину

Поскольку у меня было всего 3 минуты на сцене, чтобы выступить, я должна была использовать это время не только для того, чтобы спеть. Я должна была говорить о том, что происходит, ведь война – это ужасно,

– объяснила Моника Лю в интервью 24 каналу.

Девушка уверена, что война в Украине должна быть сквозной темой Евровидения-2022. Кроме того, она поддерживает наше решение отправить своего представителя в Италию.

Как выяснилось, у Моники есть знакомые, которые думают, что выступление Kalush Orchestra в Турине не актуально, ведь в их стране боевые действия. На такие упреки она отвечает: "Путин хотел бы, чтобы они сидели где-нибудь под землей, но этого не произойдет".

Полное интервью с представительницей Литвы на Евровидении-2022 Моникой Лю читайте в рамках проекта "Интервью 24".

Если это поможет Украине выиграть войну, то Украина должна победить на Евровидении. Продуктивность Kalush Orchestra очень сильна. Накануне я видела репетицию. Это очень сильно, энергично и аутентично,

– заявила представительница Литвы.

Напомним, что сама она выступит на конкурсе с песней Sentimentai. Она на литовском языке.

Представительница Литвы на Евровидении-2022 Моника Лю – Sentimentai: смотрите видео онлайн