Україна чинила спротив, – Катя Осадча відповіла на запитання про 8 років

З боку кремлеботів та багатьох росіян часто лунає запитання: "Де ви були 8 років?". Катя Осадча відповіла, що всі ці 8 років Росія розривала Україну на шматки.

Відома українська телеведуча Катя Осадча відповіла на популярне запитання про 8 років. Вона наголосила, що весь цей час в Україні не забували про війну на Донбасі.

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Катя Осадча про війну на Донбасі

Ми говорили всі 8 років про цю війну. Ми 8 років казали, що це не громадянський конфлікт, що на території Донбасу – російські війська без шевронів, російська техніка без знаків, яку завозять і завозять, і нею обстрілювали Україну. Так, Україна чинила спротив,

– сказала Катя Осадча.

"Україна не хотіла віддавати свою територію. Але чому інша країна приходить і вирішує, яку територію вони хочуть взяти? "Ми хочемо Крим, ми хочемо Донецьк, ми хочемо Луганськ" – ось так у світі треба розв'язувати геополітичні питання?", – додала вона.

Катя Осадча також пригадала малайзійський Boeing, що був збитий російською технікою, а також Іловайський котел (запеклі бої під Іловайськом, що призвели до великих втрат українських військових).

Так, ця війна показувалась як громадянський конфлікт, але ні, це війна була Росії проти України. І через 8 років вона отримала офіційний статус, коли до нас прийшли російські танки вже з опізнавальними знаками,

– підкреслила ведуча.

Катя Осадча додала, що кожен, хто запитує про 8 років, може самостійно дізнатися інформацію з відкритих джерел. Також вона знову закликала росіян виходити на мітинги, щоб змінити хід історії прямо зараз.

Катя Осадча про "8 років":

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