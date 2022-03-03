Известная украинская телеведущая Катя Осадчая ответила на популярный вопрос о 8 годах. Она подчеркнула, что все это время в Украине не забывали о войне на Донбассе.

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Катя Осадчая о войне на Донбассе

Мы говорили все 8 лет об этой войне. Мы 8 лет говорили, что это не гражданский конфликт, что на территории Донбасса – российские войска без шевронов, российская техника без знаков, завозимых и завозимых, и ею обстреливали Украину. Да, Украина сопротивлялась,

– сказала Катя Осадчая.

"Украина не хотела отдавать свою территорию. Но почему другая страна приходит и решает, какую территорию они хотят взять? "Мы хотим Крым, мы хотим Донецк, мы хотим Луганск" – вот так в мире нужно решать геополитические вопросы?", – добавила она.

Катя Осадча также вспомнила малайзийский Boeing, сбитый российской техникой, а также Иловайский котел (ожесточенные бои под Иловайском, повлекшие большие потери украинских военных).

Да, эта война показывалась как гражданский конфликт, но нет, эта война была России против Украины. И через 8 лет она получила официальный статус, когда к нам пришли российские танки уже с опознавательными знаками,

– подчеркнула ведущая.

Катя Осадчая добавила, что каждый, кто спрашивает о 8 лет, может самостоятельно узнать информацию из открытых источников. Также она снова призвала россиян выходить на митинги, чтобы изменить ход истории прямо сейчас.

Катя Осадчая о "8 лет":