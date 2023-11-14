Інцидент відбувся в Угорщині. Двоє головних героїв випали з балкона, в результаті чого сильно травмувалися.
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Нещасний інцидент під час вистави
У недавній виставі відомої п'єси "Ромео і Джульєтта" Юлія Сас майстерно зіграла закохану Джульєтту, а Лайош Отто Хорват виконав роль її батька, сеньйора Капулетті.
Однак під час виступу обоє акторів травмувалися. Вони випали з балконної декорації. Юлія та Лайош "приземлились" на платформу, розташовану за лаштунками. На місці їм допомогли парамедики, а потім акторів прооперували. Стан артистів вважається важким, але стабільним.
Відомо, що після нещасного інциденту директор Національного театру Аттіла Віднянський висловив готовність подати у відставку. Водночас міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив цю пропозицію до з'ясування всіх обставин нещасного випадку.
Як зараз почуваються постраждалі
Згодом після інциденту Янош Чак та Аттіла Віднянський відвідали акторів у лікарні.
Завдяки професійній та якісній медичній допомозі стан Юлії Сас та Отто Лайоша Хорвата постійно покращується. Міністерство надає невідкладну екстрену допомогу обом артистам у цей важкий період,
– наголосив міністр культури.
Що відомо про Юлію Сас та Лайоша Отто Хорвата: коротко
Це двоє популярних угорських акторів. Дівчина неодноразово з'являлася у виставах Національного театру. Днями Юлія мала зіграти ролі у виставах "Іоанн Відважний" і "Войцек". До того ж актриса навіть знімалась в популярних угорських фільмах.
Лайош Отто Хорват здобув популярність на початку 2000-х років. Він також відомий своїми ролями в угорських фільмах і телешоу.