Инцидент произошел в Венгрии. Два главных героя выпали с балкона, в результате чего сильно травмировались.

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Несчастный инцидент во время спектакля

В недавнем спектакле известной пьесы "Ромео и Джульетта" Юлия Сас сыграла влюбленную Джульетту, а Лайош Отто Хорват исполнил роль ее отца, сеньора Капулетти.

Однако во время выступления оба актера травмировались. Они выпали из балконной декорации. Юлия и Лайош "приземлились" на платформу, расположенную за кулисами. На месте им помогли парамедики, а затем актеров прооперировали. Состояние артистов считается тяжелым, но стабильным.

Известно, что после несчастного инцидента директор Национального театра Аттила Виднянский выразил готовность подать в отставку. В то же время, министр культуры Венгрии Янош Чак отклонил это предложение к выяснению всех обстоятельств несчастного случая.

Как сейчас чувствуют себя пострадавшие

Впоследствии после инцидента Янош Чак и Аттила Веннянский посетили актеров в больнице.

Благодаря профессиональной и качественной медицинской помощи состояние Юлии Сас и Отто Лайоша Хорвата постоянно улучшается. Министерство оказывает неотложную экстренную помощь обоим артистам в этот трудный период,

– подчеркнул министр культуры.

Что известно о Юлии Сас и Лайоше Отто Хорвате: коротко

Это два популярных венгерских актера. Девушка не раз появлялась в спектаклях Национального театра. На днях Юлия должна была сыграть роли в спектаклях "Иоанн Отважный" и "Войцек". К тому же актриса даже снималась в популярных венгерских фильмах.