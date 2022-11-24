Був у Франції: у Вишгороді ракета влучила біля будинку Анатолія Анатоліча

До повномасштабної війни Анатолій Анатоліч з сім'єю жив у приватному будинку у Вишгороді. На щастя, зараз його діти й дружина у Франції, адже 23 листопада російська ракета влучила в багатоповерхівку, яка за кілька хвилин від їхнього дому.

Тоді, коли російська ракета влучила у житловий будинок у Вишгороді, Анатолія Анатоліча вдома теж не було. Він виїхав у Францію до сім'ї, але після прильотів 23 листопада пообіцяв повернутися.

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Анатолій Анатоліч про влучання у Вишгороді біля свого дому

7 хвилин від мого дому пішки. 2 хвилини на авто. Вишгород,

– написав Анатолій Анатоліч в інстаграм-дописі.

"За кілька днів я буду вдома. Мій Київ, мій Вишгород, тримайтеся. Я розумію, що цієї секунди нічим допомогти не можу, але відчуваю, що маю бути зі своїм містом і своїми людьми", – додав він у сторіс.

Ведучий зізнався, що в такі моменти його рве на шматки, адже з одного боку він як багатодітний батько може жити з сім'єю у Франції, а як публічна особистість прагне бути поряд з українцями.

"І так постійно. Я мрію побачити свою родину і в той самий час думаю, як швидше повернутися в Київ. І повірте, тим, хто не вдома, зараз на душі ще складніше і важче", – заявив Анатолій Анатоліч.