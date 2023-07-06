Ночі у Львові більше не тихі, – Соловій розповіла, що її квартира постраждала від обстрілу

6 липня 2023, 11:06
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Христина Соловій

Сьогодні, 6 липня, російські військові вчергове обстріляли Львів. Внаслідок нічної атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок. До того ж є поранені та загиблі. Українська співачка Христина Соловій повідомила, що її квартира також постраждала.

Після російського обстрілу виконавиця розповіла, що вибуховою хвилею в неї вдома вибило вікна. Артистка, на щастя, не постраждала.

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Христина Соловій про приліт у Львові

З вибитими вікнами, але жива здорова. Сподіваюся, ви теж,
– зазначила співачка.


Квартира Христини Соловій у Львові пошкоджена / Фото з інстаграм-сторіс

Згодом артистка поширила відео з місця подій, опубліковане Володимиром Зеленським.

"Літні ночі у Львові більше не тихі", – додала виконавиця.

Подробиці нічної атаку Львова

  • Росіяни атакували Львів "Калібрами".
  • Українській ППО вдалось знищити лише 7 із 10 крилатих ракет.
  • На жаль, уламки ворожої ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.
  • Також є поранені та загиблі. Станом на 8:20 внаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення – з них одна дитина. До того ж госпіталізували 13 осіб. Одна жінка – у важкому стані. Ще 21 особі надали першу допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.
  • Триває пошуково-рятувальна операція. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

 

Автор: Софія Хомишин