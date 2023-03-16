Скільки людей загинуло від авіаудару точно невідомо, але міська влада після трагедії заявила про приблизно 300 загиблих. Ця трагедія досі боляче ранить кожного українця. Тож, в роковини авіаудару по драмтеатру в Маріуполі чимало зірок пригадали ту страшну подію. 24 Канал зібрав реакції артистів.

До теми "Прокидайтеся, нас бомблять": зірки з болем згадують початок повномасштабної війни

Як зірки згадують роковини удару по драмтеатру Маріуполя

Ольга Сумська

Артистка нагадала підписникам, що сьогодні – роковини авіаудару по Драмтеатру у Маріуполі.

Рік найжорстокішого жахіття знищення мирних жителів, які ховались в храмі мистецтва… 16 березня 2022 року окупанти обстріляли будівлю, де перебувало понад 1000 мирних жителів Маріуполя,

– написала Сумська.

Вона зазначила, що внаслідок авіаудару під завалами театру загинули люди, серед яких – діти. "Світла пам’ять загиблим", – додала артистка та оприлюднила відео, у яких є кадри з того страшного дня. У сторіс Ольга Сумська також перпостила кілька роликів.

Андрій Бєдняков

Український шоумен родом з Маріуполя, тож він завжди з болем реагує на цинічні дії росіян в рідному місті. Бєдняков також не зміг не пригадати страшний авіаудар по драмтеатру. Він написав в Instagram-Stories, що рік тому російський літак скинув бомби на будівлю.



Андрій Бєдняков пригадав удар по драмтетрау Маріуполя / Скриншот з його інстаграму

Анатолій Анатоліч

Ведучий також поділився з підписниками кадрами знищеного драмтеатру. "Рік тому Росія вчинила теракт в Маріуполі, влучивши в драмтеатр, де знайшли прихисток сотні цивільних", – написав він.



Анатолій Анатоліч пригадав удар по драмтетрау Маріуполя / Скриншот з його інстаграму

Григорій та Христина Решетники

Зірковий ведучий також пригадав ті страшні події. Спочатку у сторіс він перепости свою сторіс минулого року щодо трагедії у Маріуполі. Згодом Григорій показав відео з площі біля драмтеатру до війни, там були десятки людей.

"Ніколи не пробачимо і не забудемо. І обов'язково повернемо усі наші землі до рідної домівки", – написав він.



Григорій Решетник пригадав удар по драмтетрау Маріуполя / Скриншот з його інстаграму

Водночас його дружина емоційніше відреагувала на роковини трагедії. Христина також повідомила, що рік тому вороги скинула бомби на драмтеатр, там заживо поховали багато людей.

"Всі – від тих, хто дав наказ, до виконавця воєнного злочину, мають бути покарані. Богом і законом", – написала вона.



Христина Решетник пригадала удар по драмтетрау Маріуполя / Скриншот з її інстаграму

Інші артисти у своїх Instagram-Stories також пригадали трагедію та опублікували фото та слова співчуття. Вони засудили дії країни-агресора.

Реакція зірок на роковини авіаудару по драмтеатру в Маріуполі / Скриншот з їхніх інстаграм-сторіс