Набігли ватні палички, – Андрій Бєдняков показав, що пишуть росіяни про теракт у Дніпрі

Російська ракета потрапила у будинок у Дніпрі, вбивши кілька десяток людей. Та росіяни з цього приводу лише радіють, про що розповів Андрій Бєдняков.

14 січня відбулась чергова терористична атака по Україні. Одна з ракет влучила у житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі. Андрій Бєдняков вже реагував на трагедію, а тепер показав, що з приводу теракту пишуть росіяни.

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Що пишуть росіяни про теракт у Дніпрі

Андрій Бєдняков показав повідомлення та коментарі від росіян, а також їхні акаунти у соціальних мережах. Там ведучий також залишив кілька "добрих" слів.

Одні росіяни пишуть про те, начебто кадри з трагедії в Дніпрі – фейк, інші радіють та запитують, скільки українців загинуло. ""Це війна однієї людини", – кричали вони", – пише Андрій Бєдняков.

Ох набігли ватні палички на мою сторінку. Ох, багато і "квіточок" знаменитих без єдиної фотографії, і реальних людей (з фотографіями, але без голови). Блокую їх, аж палець стерся,

– жартує шоумен.

Що росіяни пишуть про трагедію в Дніпрі / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, Володимир Зеленський 15 січня показував кадри рятувальної операції, що триває у Дніпрі. Станом на 16:00 президент повідомив: "Врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей". Продовжуються пошуки ще 43 осіб.

Зауважимо, росіяни не вперше атакують сторінку Андрія Бєднякова у соціальних мережах. Ведучий показував, як ті досі не змогли заспокоїтися, що він покинув країну-терористку.