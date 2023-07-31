Терор продовжується: росіяни обстріляли Кривий Ріг – бурхлива реакція українського бомонду

Сьогодні, 31 липня, близько 9 ранку російські військові завдали 2 ракетні удари по Кривому Розі. Наразі відомо про 4 загиблих, з яких одна 10-річна дитина, та 53 постраждалих.

Актори, співаки, ведучі та інші зірки бурхливо реагують на обстріл міста. Відтак 24 Канал зібрав реакції українських знаменитостей на терористичну атаку Кривого Рогу.

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Андрій Бєдняков

"Країна-вбивця знову обстріляла українські міста. Знову це цивільні будинки та знову є загиблі. Мої співчуття родинам загиблих та постраждалих… Їхня ціль буде досягнута тільки тоді, коли їх ізолюють від світу, накриють величезним куполом. І там вони тиснутимуть руки та скаржитимуться на загниваючий Захід",

– написав ведучий.



Андрій Бєдняков відреагував на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олена Зеленська

"Кривий Ріг, понівечені російським обстрілом багатоповерхівки. На жаль, є поранені та загиблі. Так починається тиждень в українському місті, яке просто хоче спокійного, нормального життя. Росія прагне забрати все. І спокій, і життя. Мої співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Тримаймося",

– поділилася перша леді.



Олена Зеленська відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тіна Кароль

Артистка опублікувала кадри з наслідками влучання у житловий будинок.

"Прірва у серці",

– написала знаменитість.



Тіна Кароль відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Світлана Тарабарова "Рятує робота, музика і відчуття, що ти потрібен",

– зауважила виконавиця.



Світлана Тарабарова відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ілона Гвоздьова

"Господи, який біль. Стільки вже горя пережили, але кожна новина розриває серце",

– зазначила танцівниця.



Ілона Гвоздьова відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Злата Огнєвіч

"Моє рідне місто. Під час влучань туди, мені ніби встромляють ніж у серце. Виродки, ненавиджу. Щиро бажаю їм зникнення, а нам усім перемоги й терпіння",

– висловилась співачка.



Злата Огнєвіч відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс Злата Огнєвіч відреагувала на обстріл Кривого Рогу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як інші українські знаменитості реагують на обстріл Кривого Рогу / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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