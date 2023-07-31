Актеры, певцы, ведущие и другие звезды бурно реагируют на обстрел города. Следовательно, 24 Канал собрал реакции украинских знаменитостей на террористическую атаку Кривого Рога.
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Андрей Бедняков
"Страна-убийца снова обстреляла украинские города. Снова это гражданские дома и снова погибшие. Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших… Их цель будет достигнута только тогда, когда их изолируют от мира, накроют огромным куполом. И там они будут жать руки и жаловаться на загнивающий Запад",
– написал ведущий.
Андрей Бедняков отреагировал на обстрел Кривого Рога / Скриншот с инстаграм-сторис
Елена Зеленская
"Кривой Рог, изуродованные российским обстрелом многоэтажки. К сожалению, есть раненые и погибшие. Так начинается неделя в украинском городе, который просто хочет спокойной, нормальной жизни. Россия стремится забрать все. И покой, и жизнь. Мои соболезнования всем пострадавшим и их близким. Держимся",
– поделилась первая леди.
Елена Зеленская отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграм-сторис
Тина Король
Артистка опубликовала кадры с последствиями попадания в жилой дом.
"Пропасть в сердце",
– написала знаменитость.
Тина Кароль отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот с инстаграм-сторис
Светлана Тарабарова
"Спасает работа, музыка и ощущение, что ты нужен",
– отметила исполнительница.
Светлана Тарабарова отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот по инстаграм-сторис
Илона Гвоздева
"Господи, какая боль. Столько уж горя пережили, но каждая новость разрывает сердце",
– отметила танцовщица.
Илона Гвоздева отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграмм-сторис
Злата Огневич
"Мой родной город. Во время попадания туда, мне вонзают нож в сердце. Ублюдки, ненавижу. Искренне желаю им исчезновения, а нам всем победы и терпения",
– выразилась певица.
Злата Огневич отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграм-сторис
Как другие украинские знаменитости реагируют на обстрел Кривого Рога / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно об обстреле Кривого Рога: главное
- Около 9 утра оккупанты ударили по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда. Из-за удара один этаж загорелся – пока удалось локализовать возгорание. На месте работают спасатели. Также россияне попали по четырехэтажному зданию учебного заведения.
- К сожалению, количество погибших еще может возрасти, ведь разбор завалов продолжается.
- Всего в одиночку из изуродованной многоэтажки выбралось почти 150 жителей. Еще тридцатью помогли выйти на улицу спасатели.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия, вероятно, атаковала Кривой Рог баллистикой.