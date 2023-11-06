"Втрачаємо найкращих": українські зірки емоційно реагують на удар по 128 бригаді на Запоріжжі

6 листопада 2023, 13:18
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Росіяни вчергове цинічно обстріляли українські території. Цього разу вони завдали ракетного удару по місцю зосередження 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Внаслідок цього є чимало загиблих та постраждалих. Українські зірки емоційно реагують на обстріл. Вони публікують інстаграм-сторіс, де розповідають про трагедію, висловлюють співчуття родинам загиблих та постраждалих і закликають донатити на українську армію, передає 24 Канал.

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Андрій Бєдняков 

Співчуття родинам загиблих та всьому закарпатському регіону. Знаю що це за бригада. Сильні воїни,
– зазначив телеведучий. 


Андрій Бєдняков відреагував на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Катя Осадча 

Вічна пам'ять героям. Болить ще за те, що хтось навів,
– поділилася знаменитість.


Катя Осадча відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ірина Федишин 

Втрачаємо найкращих. Всередині холодно і болить,
– зазначила співачка. 


Ірина Федишин відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джамала 

Серце розривається від новин. Мої співчуття родинам загиблих. Вічна слава Героям,
– написала виконавиця. 


Джамала відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

ONUKA

Співачка висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих. Крім того, через триденний траур в Закарпатській області вона перенесла свій концерт в Ужгороді. 


ONUKA відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки також публікують інстаграм-сторіс та дописи зі згадками про трагедію. 

Удар на Запоріжжі: що відомо

  • 3 листопада росіяни обстріляли прифронтове село Зарічне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію про застосування окупантами балістичної ракети "Іскандер-М" по особовому складу 128 бригади.
  • Згодом бригада підтвердила трагічну загибель 19 українських воїнів.
  • В офіційній заяві військові утрималися від розголошення точних подробиць загибелі солдатів. Водночас у Збройних силах підтвердили, що 128-му бригаду атакували під час церемонії нагородження з нагоди Дня ракетних військ.
  • У відповідь на ракетний обстріл ввечері 5 листопада Володимир Зеленський заявив про відкриття кримінального провадження та початок розслідування. Президент наголосив на важливості розкриття повної правди про інцидент.
  • Зазначимо, 128-а бригада брала участь у визволенні Херсонської області, напружених боях на Бахмутському напрямку та контрнаступі на Запоріжжі.

Важливо! 6 листопада по всій території Закарпаття оголошено триденну обласну жалобу.

 

Автор: Софія Хомишин