Вследствие этого есть немало погибших и пострадавших. Украинские звезды эмоционально реагируют на обстрел. Они публикуют инстаграмм-сторис, где рассказывают о трагедии, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших и призывают донатить на украинскую армию, передает 24 Канал.
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Андрей Бедняков
Соболезнования семьям погибших и всему закарпатскому региону. Знаю, что это за бригада. Сильные воины,
– отметил телеведущий.
Андрей Бедняков отреагировал на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис
Катя Осадчая
Вечная память героям. Болит еще за то, что кто-то навел,
– поделилась знаменитость.
Катя Осадчая отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис
Ирина Федишин
Теряем лучших. Внутри холодно и болит,
– отметила певица.
Ирина Федишин отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис
Джамала
Сердце разрывается от новостей. Мои соболезнования семьям погибших. Вечная слава Героям,
– написала исполнительница.
Джамала отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис
ONUKA
Певица выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Кроме того, из-за трехдневного траура в Закарпатской области она перенесла свой концерт в Ужгороде.
ONUKA отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис
Другие звезды также публикуют инстаграм-сторис и пости с упоминаниями о трагедии.
Как украинские знаменитости отреагировали на обстрел 128 бригады / Скриншоты из инстаграм-сторис
Удар на Запорожье: что известно
- 3 ноября россияне обстреляли прифронтовое село Заречное Запорожской области. В ВСУ подтвердили информацию о применении оккупантами баллистической ракеты "Искандер-М" по личному составу 128 бригады.
- Так, бригада подтвердила трагическую гибель 19 украинских воинов.
- В официальном заявлении военные воздержались от разглашения точных подробностей гибели солдат. В то же время в Вооруженных силах подтвердили, что 128-ю бригаду атаковали во время церемонии награждения по случаю Дня ракетных войск.
- В ответ на ракетные обстрелы вечером 5 ноября Владимир Зеленский заявил об открытии уголовного производства и начале расследования. Президент отметил важность раскрытия полной правды об инциденте.
- Отметим, 128 бригада принимала участие в освобождении Херсонской области, напряженных боях на Бахмутском направлении и контрнаступлении на Запорожье.