Внаслідок цього є чимало загиблих та постраждалих. Українські зірки емоційно реагують на обстріл. Вони публікують інстаграм-сторіс, де розповідають про трагедію, висловлюють співчуття родинам загиблих та постраждалих і закликають донатити на українську армію, передає 24 Канал.
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Андрій Бєдняков
Співчуття родинам загиблих та всьому закарпатському регіону. Знаю що це за бригада. Сильні воїни,
– зазначив телеведучий.
Андрій Бєдняков відреагував на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катя Осадча
Вічна пам'ять героям. Болить ще за те, що хтось навів,
– поділилася знаменитість.
Катя Осадча відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ірина Федишин
Втрачаємо найкращих. Всередині холодно і болить,
– зазначила співачка.
Ірина Федишин відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс
Джамала
Серце розривається від новин. Мої співчуття родинам загиблих. Вічна слава Героям,
– написала виконавиця.
Джамала відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс
ONUKA
Співачка висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих. Крім того, через триденний траур в Закарпатській області вона перенесла свій концерт в Ужгороді.
ONUKA відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс
Інші зірки також публікують інстаграм-сторіс та дописи зі згадками про трагедію.
Як українські знаменитості відреагували на обстріл 128 бригади / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Удар на Запоріжжі: що відомо
- 3 листопада росіяни обстріляли прифронтове село Зарічне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію про застосування окупантами балістичної ракети "Іскандер-М" по особовому складу 128 бригади.
- Згодом бригада підтвердила трагічну загибель 19 українських воїнів.
- В офіційній заяві військові утрималися від розголошення точних подробиць загибелі солдатів. Водночас у Збройних силах підтвердили, що 128-му бригаду атакували під час церемонії нагородження з нагоди Дня ракетних військ.
- У відповідь на ракетний обстріл ввечері 5 листопада Володимир Зеленський заявив про відкриття кримінального провадження та початок розслідування. Президент наголосив на важливості розкриття повної правди про інцидент.
- Зазначимо, 128-а бригада брала участь у визволенні Херсонської області, напружених боях на Бахмутському напрямку та контрнаступі на Запоріжжі.