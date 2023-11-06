Внаслідок цього є чимало загиблих та постраждалих. Українські зірки емоційно реагують на обстріл. Вони публікують інстаграм-сторіс, де розповідають про трагедію, висловлюють співчуття родинам загиблих та постраждалих і закликають донатити на українську армію, передає 24 Канал.

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Андрій Бєдняков

Співчуття родинам загиблих та всьому закарпатському регіону. Знаю що це за бригада. Сильні воїни,

– зазначив телеведучий.



Андрій Бєдняков відреагував на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катя Осадча

Вічна пам'ять героям. Болить ще за те, що хтось навів,

– поділилася знаменитість.



Катя Осадча відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ірина Федишин

Втрачаємо найкращих. Всередині холодно і болить,

– зазначила співачка.



Ірина Федишин відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джамала

Серце розривається від новин. Мої співчуття родинам загиблих. Вічна слава Героям,

– написала виконавиця.



Джамала відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

ONUKA

Співачка висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих. Крім того, через триденний траур в Закарпатській області вона перенесла свій концерт в Ужгороді.



ONUKA відреагувала на обстріл 128 бригади / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки також публікують інстаграм-сторіс та дописи зі згадками про трагедію.



Як українські знаменитості відреагували на обстріл 128 бригади / Скриншоти з інстаграм-сторіс Як українські знаменитості відреагували на обстріл 128 бригади / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Удар на Запоріжжі: що відомо

3 листопада росіяни обстріляли прифронтове село Зарічне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію про застосування окупантами балістичної ракети "Іскандер-М" по особовому складу 128 бригади.

Згодом бригада підтвердила трагічну загибель 19 українських воїнів.

В офіційній заяві військові утрималися від розголошення точних подробиць загибелі солдатів. Водночас у Збройних силах підтвердили, що 128-му бригаду атакували під час церемонії нагородження з нагоди Дня ракетних військ.

У відповідь на ракетний обстріл ввечері 5 листопада Володимир Зеленський заявив про відкриття кримінального провадження та початок розслідування. Президент наголосив на важливості розкриття повної правди про інцидент.

Зазначимо, 128-а бригада брала участь у визволенні Херсонської області, напружених боях на Бахмутському напрямку та контрнаступі на Запоріжжі.

Важливо! 6 листопада по всій території Закарпаття оголошено триденну обласну жалобу.