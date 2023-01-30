У вир з головою не кидаюся, – учасниця "Холостяка" зізналась, що до неї залицявся Слава Дьомін

Учасниця "Холостяка-12" Аліна Єршова зізналась, що сподобалась на постшоу ведучому Славі Дьоміну. Він навіть запросив дівчину на побачення.

На зйомки шоу про життя героїв 12 сезону "Холостяка" після проєкту запросили близького друга Алекса Славу Дьоміна. Ще тоді глядачі помітили симпатію, що з'явилась в очах ведучого щодо однієї з учасниць – Аліни Єршової.

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Аліна Єршова про стосунки з Дьоміним

Дівчина підтвердила, що симпатія Слави не була грою на камеру чи способом заінтригувати глядача. Однак його зв'язок з Алексом спочатку Аліну насторожив.

Якщо чесно, я відразу у вир із головою не кидаюся, тим більше я не знаю Славу. Знаю, що це друг Алекса. У мене було таке одразу стереотипне мислення: скажи мені хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. Але Слава дійсно відразу після зйомок знайшов звідкись мій номер телефону, я знаю, що в знімальну групу ходив, питав. І в когось все ж таки знайшов,

– зізналась Єршова.

Дьомін листувався з учасницею реаліті у різних соціальних мережах. Він навіть запрошував дівчину на побачення, однак Аліна поки що відповіла відмовою.

"Мені було приємно, це було по-чоловічому. Слава запросив мене пообідати, потім повечеряти. Але мені не вдалося піти, бо мала справи й ми якось так і не зустрілися. Але ми з ним дуже добре спілкуємось до сьогодні. І новорічне його привітання було, що Аліна вітаю тебе, сподіваюся, ми побачимось цього року".



Аліна Єршова / Фото з інстаграму дівчини

Аліна Єршова зізналась, що за останній рік не перебувала у романтичних стосунках. Наразі вона й не планує вступати у них – каже, що виснажена через проєкт та війну.

"Я якось це все відкладаю. Можливо, колись, не знаю. Напевно, зараз більше зосереджена на собі, бо внутрішньо, морально втомилася. Війна плюс вийшов проєкт, який забрав сил внутрішніх. Щоб розпочати нові стосунки, мені треба якось відновитись, перепочити, а потім про це думати. Протягом року у мене не було стосунків".

Слава Дьомін і проєкт "Холостяк"

Відомий радіоведучий з'явився у 12 сезоні в 3 випуску – тоді він і його син, який є хрещеником Алекса Топольського, знайомився з Лізою.

Згодом Слава Дьомін зізнався, що дружить з "Холостяком" вже понад 23 роки, до того ж вони стали кумами. Хлопці познайомилися у Львові, де разом виросли і навчалися. Згодом ведучий переїхав до Києва, а Топольський у США, але їхня дружба збереглася.