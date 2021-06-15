Після закінчення романтичного проєкту "Холостяк" одна з його учасниць Джессіка Чегі продовжила кар'єрний розвиток, а також переїхала в Київ. Там вона вирішила відсвяткувати день народження. На початку червня дівчині виповнилося 26 років.

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Джессіка Чегі відсвяткувала день народження

Учасниця "Холостяка" влаштувала вечірку в одному зі столичних закладів. На неї вона запросила інших учасниць проєкту – переможницю Анну Богдан, Юлію Карнаух, Олександру Миколюк, Дарію Ставничу, Катерину Жук та багатьох інших. Всі дівчата мали бездоганний вигляд.

Для свята Джессіка обрала розкішне вбрання. Вона приміряла молочну сукню з блискітками, пікантним декольте та вирізом до стегон. Такий одяг іменинниця поєднала із золотистими туфлями з гострим носком.

Вишуканий образ учасниці шоу доповнювали сережки-підвіски та годинник. Джессіка випрямила та розпустила волосся, зібравши кілька пасем ззаду. На обличчі вона зробила гарний макіяж – нафарбувала повіки золотистими тінями та підкреслила губи бежевою помадою.

"Це був фантастичний день народження. Я дуже вдячна всім, хто розділив зі мною найщиріші емоції того дня. Я щаслива, що маю таких чудових людей поряд. Сподіваюся, що вислів: "Як рік зустрінеш, так його і проведеш", стосується не тільки Нового Року, а й зустрічі з моїми 26. Адже емоцій з того дня мені вистачить на весь наступний рік", – поділилась Джессіка.

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Прихильники учасниці "Холостяка-11" засипали її компліментами у коментарях до фото: