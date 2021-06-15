После окончания романтического проекта "Холостяк" одна из его участниц Джессика Чеги продолжила карьерное развитие, а также переехала в Киев. Там она решила отпраздновать день рождения. В начале июня девушке исполнилось 26 лет.

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Джессика Чеги отпраздновала день рождения

Участница "Холостяка" устроила вечеринку в одном из столичных заведений. На нее она пригласила других участников проекта – победительницу Анну Богдан, Юлию Карнаух, Александру Миколюк, Дарию Ставничу, Екатерину Жук и многих других. У все девушек был безупречный вид.

Для праздника Джессика выбрала роскошное платье. Она примерила молочное платье с блестками, пикантным декольте и вырезом до бедер. Такой наряд именинница совместила с золотистыми туфлями с острым носком.

Изысканный образ участницы шоу дополняли серьги-подвески и часы. Джессика выпрямила и распустила волосы, собрав несколько прядей сзади. На лице она сделала отличный макияж – накрасила веки золотистыми тенями и подчеркнула губы бежевой помадой.

"Это был фантастический день рождения. Я очень благодарна всем, кто разделил со мной искренние эмоции того дня. Я счастлива, что такие замечательные люди рядом со мной. Надеюсь, что выражение: "Как год встретишь, так его и проведешь", касается не только Нового Года, но и встречи с моими 26. Ведь эмоций этого дня мне хватит на весь следующий год", – поделилась Джессика.

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Поклонники участницы "Холостяка-11" засыпали ее комплиментами в комментариях к фото: