Співачка Олена Омаргалієва, відома як Альона з дуету TamerlanAlena, виховує 7-річного сина Тимура. Однак зірка могла стати багатодітною мамою. Вона втратила двох дітей.

Джерело: "Зірковий шлях"

В артистки двічі завмирав плід на ранніх термінах.

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Учасниця дуету TamerlanAlena втратила двох дітей

Олена Омаргалієва вперше завагітніла напередодні весілля з колегою Тамерланом (справжнє ім'я – Юрій), яке пара зіграла влітку 2013 року. Вже в січні наступного року в новоспеченого подружжя народився первісток Тимур.

Вдруге артистка завагітніла 2017 року. Вона оголосила чоловіку про майбутнє поповнення в родині, однак втратила довгоочікувану дитину на ранньому терміні. У зіркової пари могла народитися дівчинка.

На ранньому терміні у мене завмер плід. Ми були шоковані, для нас це був удар. Уже можна було визначити навіть, хто це був. Тобто, нам сказали, що це дівчинка,

– поділилась артистка.

Після втрати дитини Олена Омаргалієва обстежувалась у спеціалістів, однак жоден лікар не зміг пояснити причину завмерлої вагітності. Співачка впала в депресію, а дует взяв творчу паузу. Вже влітку 2019 року солістка гурту TamerlanAlena завагітніла знову, а на третьому місяці плід завмер.

"Мені лікар каже: "Я не бачу серцебиття, плід завмер буквально вчора". Боже, у мене сльози градом", – вперше зізналась виконавиця. Попри це, Тамерлан і Альона вірять, що все ж стануть батьками вдруге, а в сина Тимура з'явиться сестричка чи братик.