Певица Елена Омаргалиева, известная как Алена из дуэта TamerlanAlena, воспитывает 7-летнего сына Тимура. Однако звезда могла стать многодетной мамой. Она потеряла двоих детей.

Источник: "Звездный путь"

У артистки дважды замирал плод на ранних сроках.

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Участница дуэта TamerlanAlena потеряла двоих детей

Елена Омаргалиева впервые забеременела накануне свадьбы с коллегой Тамерланом (настоящее имя – Юрий), которую пара сыграла летом 2013 года. Уже в январе следующего года у новоиспеченных супругов родился первенец Тимур.

Во второй раз артистка забеременела в 2017 году. Она объявила мужу о грядущем пополнении в семье, однако потеряла долгожданного ребенка на раннем сроке. У звездной пары могла родиться девочка.

На раннем сроке у меня замер плод. Мы были шокированы, для нас это был удар. Уже можно было определить даже, кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка,

– поделилась артистка.

После потери ребенка Елена Омаргалиева обследовалась у специалистов, однако ни один врач не смог объяснить причину замершей беременности. Певица впала в депрессию, а дуэт взял творческую паузу. Уже летом 2019 года солистка группы TamerlanAlena забеременела снова, а на третьем месяце плод замер.

"Мне врач говорит: "Я не вижу сердцебиения, плод замер буквально вчера". Боже, у меня слезы градом", – впервые призналась исполнительница. Несмотря на это, Тамерлан и Алена верят, что все же станут родителями во второй раз, а у сына Тимура появится сестренка или братик.