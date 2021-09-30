Учасниця 3 сезону "Холостяка" вийшла заміж: фото з весілля

Учасниця 3 сезону популярного реліті-шоу "Холостяк" Ірина Скорикова таємно вийшла заміж. Весілля відбулося вкінці серпня, а світлини з цього зворушливого дня вона опублікувала лише зараз.

Прихильники звертають увагу на те, що обранцем Скорикової став чоловік, який значно старший за неї. Чимало користувачів зазначають, що він більше підходить їй, як батько.

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Весілля Ірини Скорикової

Ірина оприлюднила серію світлин, на яких зображена з коханим, батьками, а також сином від першого шлюбу. Наразі вона не розсекречує, хто саме став її обранцем, як вони познайомилися та як розвивалася історія кохання.

"Такий чудовий день", – написала дівчина під фотографіями.



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової



Весілля Ірини Скорикової / Фото з інстаграму Ірини Скорикової

Реакція мережі

У коментарях підписники Ірини вітають її з прекрасним днем і бажають щасливого сімейного життя.

"Кохання вам і щастя!"

"Ви така красива пара! Будьте щасливі та кохані!"

"Щастя молодим!"

"Прекрасна пара! Щастя, любові, сімейної благодаті на довгі роки!"

"Яке красиве та затишне весілля у вас вийшло! Бажаю щастя та кохання!"

Але є й ті, хто звертає увагу на різницю у віці, адже обранець Ірини старший за неї.

"Але чому такий старий вибір? Ти така молода, красива дівчина. А він? Напевно, багатий!"

"Також була здивована. Звісно, виглядає солідно, але головне, щоб ви були щасливими".

, Ірина Скорикова у 3 сезоні "Холостяка" боролася за серце пластичного хірурга Андрія Іскорнєва. Та за крок до фіналу чоловік вирішив попрощатися з нею. Андрій освідчився Анні Козирь, а після завершення зйомок нібито зустрічався з іншою фіналісткою Яною Станішевською. Але на пост-шоу він вручив Ірині ключі від житла в Москві та запропонував жити разом. Через півтора року пара оголосила про розрив.