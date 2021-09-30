Поклонники обращают внимание на то, что избранником Скориковой стал мужчина, который значительно старше ее. Многие пользователи отмечают, что он больше подходит ей, как отец.
Читайте также Экс-учасник "Холостячки" убежден, что Злата Огневич стала главной героиней ради пиара
Свадьба Ирины Скориковой
Ирина обнародовала серию фотографий, на которых изображена с любимым, родителями, а также сыном от первого брака. Сейчас она не рассекречивает, кто именно стал ее избранником, как они познакомились и как развивалась история любви.
"Такой замечательный день", – написала девушка под фотографиями.
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой
Реакция сети
В комментариях подписчики Ирины поздравляют ее с прекрасным днем и желают счастливой семейной жизни.
- "Любви вам и счастья!"
- "Вы такая красивая пара! Будьте счастливы и любимы!"
- "Счастья молодым!"
- "Прекрасная пара! Счастья, любви, семейной благодати на долгие годы!"
- "Какая красивая и уютная свадьба у вас получилась! Желаю счастья и любви!"
Но есть и те, кто обращает внимание на разницу в возрасте, ведь избранник Ирины старше ее.
- "Но почему такой старый выбор, ты такая молодая, красивая девушка. А он? Наверное, богат!"
- "Также была удивлена. Конечно, выглядит солидно, но главное, чтобы вы были счастливы".