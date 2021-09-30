Поклонники обращают внимание на то, что избранником Скориковой стал мужчина, который значительно старше ее. Многие пользователи отмечают, что он больше подходит ей, как отец.

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Свадьба Ирины Скориковой

Ирина обнародовала серию фотографий, на которых изображена с любимым, родителями, а также сыном от первого брака. Сейчас она не рассекречивает, кто именно стал ее избранником, как они познакомились и как развивалась история любви.

"Такой замечательный день", – написала девушка под фотографиями.

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Холостяк
Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Реакция сети

В комментариях подписчики Ирины поздравляют ее с прекрасным днем ​​и желают счастливой семейной жизни.

  • "Любви вам и счастья!"
  • "Вы такая красивая пара! Будьте счастливы и любимы!"
  • "Счастья молодым!"
  • "Прекрасная пара! Счастья, любви, семейной благодати на долгие годы!"
  • "Какая красивая и уютная свадьба у вас получилась! Желаю счастья и любви!"

Но есть и те, кто обращает внимание на разницу в возрасте, ведь избранник Ирины старше ее.

  • "Но почему такой старый выбор, ты такая молодая, красивая девушка. А он? Наверное, богат!"
  • "Также была удивлена. Конечно, выглядит солидно, но главное, чтобы вы были счастливы".