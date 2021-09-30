Поклонники обращают внимание на то, что избранником Скориковой стал мужчина, который значительно старше ее. Многие пользователи отмечают, что он больше подходит ей, как отец.

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Свадьба Ирины Скориковой

Ирина обнародовала серию фотографий, на которых изображена с любимым, родителями, а также сыном от первого брака. Сейчас она не рассекречивает, кто именно стал ее избранником, как они познакомились и как развивалась история любви.

"Такой замечательный день", – написала девушка под фотографиями.



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой



Свадьба Ирины Скориковой / Фото с инстаграма Ирины Скориковой

Реакция сети

В комментариях подписчики Ирины поздравляют ее с прекрасным днем ​​и желают счастливой семейной жизни.

"Любви вам и счастья!"

"Вы такая красивая пара! Будьте счастливы и любимы!"

"Счастья молодым!"

"Прекрасная пара! Счастья, любви, семейной благодати на долгие годы!"

"Какая красивая и уютная свадьба у вас получилась! Желаю счастья и любви!"

Но есть и те, кто обращает внимание на разницу в возрасте, ведь избранник Ирины старше ее.

"Но почему такой старый выбор, ты такая молодая, красивая девушка. А он? Наверное, богат!"

"Также была удивлена. Конечно, выглядит солидно, но главное, чтобы вы были счастливы".

Напомним, Ирина Скорикова в 3 сезоне "Холостяка" боролась за сердце пластического хирурга Андрея Искорнева. И в шаге от финала мужчина решил попрощаться с ней. Предложение Андрей сделал Анне Козырь, а после завершения съемок якобы встречался с другой финалисткой Яной Станишевской. Но на пост-шоу он вручил Ирине ключи от жилья в Москве и предложил жить вместе. Через полтора года пара объявила о разрыве.