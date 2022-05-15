Учасники Євробачення-2022 переспівали "Stefania": зворушливі відео на підтримку України

Kalush Orchestra стали переможцями Євробачення-2022! Увесь світ підтримує Україну, наспівує "Stefania" та радіє цій перемозі. Учасники конкурсу з інших країн вже полюбили українську пісню та активно переспівують її.

Перемога на Євробаченні надзвичайно важлива для України. Українці щиро вірять, що це переддень нашої великої перемоги над ворогом, на яку всі до нестями чекають.

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Гурт Kalush Orchestra поїхав у Турин не лише представити Україну на пісенному конкурсі, а на весь світ розповісти про ті жахіття, які зараз відбуваються на нашій землі, показати силу та терпіння українського народу, який навіть у час війни наважується вийти на сцену, заспівати й цим об'єднати всю Європу, весь світ.

Колектив не втратив нагоди і прямо зі сцени закликав врятувати захисників Маріуполя, які вже майже 3 місяці перебувають у повній блокаді на території заводу "Азовсталь". А після перемоги соліст гурту Олег Псюк вигукнув "Слава Україні!", а у відповідь весь зал сказав "Героям Слава!". Учасники Євробачення-2022 також всіляко підтримують нашу країну. Зокрема, чимало наших друзів вже переспівали легендарну "Stefania", яка тепер на вустах у всієї Європи.

Учасники Євробачення-2022 переспівали "Stefania"

Фінляндія – The Rasmus

Франція – Alvan & Ahez

Німеччина – Малік Гарріс

Польща – Охман

Італія – Mahmood & Blanco

Литва – Моніка Лю

Латвія – Citi Zēni