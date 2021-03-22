Учасник шоу-балету Олі Полякової розповів, за що артистка позбавила його гонорару

Джерело:"Зірковий шлях"
Танцівник, учасник шоу-балету Олі Полякової Максим Єжов відверто розповів про співпрацю з артисткою. Чоловік поділився, що виконавиця позбавила його гонорару, коли забув костюм і прийшов на роботу напідпитку.
Хореограф Макс Єжов, який був учасником "Танців з зірками", а тепер співпрацює з Олею Поляковою, розповів, що вона є доброю та чуйною людиною. Попри це вона вимоглива у роботі, адже прагне, щоб все було бездоганно.
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"Вона класна, добра. Завжди допоможе, відгукнеться, коли це потрібно", – розповів Єжов. Проте танцівник додав, що співачка відповідально ставиться до роботи і вимагає цього від своїх працівників.
Одного разу я забув костюми. Мене позбавили гонорару. Тепер, перед тим, як їхати на виступ, перевіряю всі костюми. Це її творчість. Вона хоче, щоб все було ідеально,
– поділився Єжов.
Також Максим одного разу прийшов на виступ в нетверезому стані. Перед корпоративом Полякова проводила прямий ефір в інстаграмі, де й з'явився танцівник її шоу-балету. Напідпитку Єжова побачили прихильники знаменитості. Вона одразу заявила, що він не працює на цьому заході й залишається без гонорару.
Інтерв'ю Максима Єжова: дивіться відео онлайн
Джерело: "Зірковий шлях"