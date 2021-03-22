Участник шоу-балета Оли Поляковой рассказал, за что артистка лишила его гонорара
Танцовщик, участник шоу-балета Оли Поляковой Максим Ежов откровенно рассказал о сотрудничестве с артисткой. Мужчина поделился, что исполнительница лишила его гонорара, когда забыл костюм и пришел на работу в нетрезвом состоянии.
Источник:"Звездный путь"
Хореограф Макс Ежов, который был участником "Танцев со звездами", а теперь сотрудничает с Олей Поляковой, рассказал, что она является хорошим и отзывчивым человеком. Несмотря на это она требовательна в работе, ведь хочет, чтобы все было безупречно.
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Макс Ежов о сотрудничестве с Поляковой
"Она классная, добрая. Всегда поможет, откликнется, когда это нужно", – рассказал Ежов. Однако танцовщик добавил, что певица ответственно относится к работе и требует этого от своих работников.
Однажды я забыл костюмы. Меня лишили гонорара. Теперь, перед тем, как ехать на выступление, проверяю все костюмы. Это ее творчество. Она хочет, чтобы все было идеально,
– поделился Ежов.
Также Максим однажды пришел на выступление в нетрезвом состоянии. Перед корпоративом Полякова проводила прямой эфир в инстаграме, где и появился танцовщик ее шоу-балета. Навеселе Ежова увидели сторонники знаменитости. Она сразу заявила, что он не работает на этом мероприятии и остается без денег.
Интервью Максима Ежова: смотрите видео онлайн
Максим Ежов: самое интересное из биографии
- Максим родился в Харькове. Его отец является гражданином Нигерии, а с матерью мужчина не общается.
- Ежов рассказывал, что его воспитали бабушка и родная сестра матери.
- Он окончил лицей "Правозащитник" при Харьковском национальном университете внутренних дел.
- В 2018 году Максим участвовал в проектах "Танцы со звездами". Тогда выходил на паркет с телеведущей и блогершей Лесей Никитюк.
- После окончания проекта стал участником шоу-балета Оли Поляковой.
- Сейчас танцовщик также снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов.
- Также он получает высшее образование в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.
Источник: "Звездный путь"
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