Танцовщик, участник шоу-балета Оли Поляковой Максим Ежов откровенно рассказал о сотрудничестве с артисткой. Мужчина поделился, что исполнительница лишила его гонорара, когда забыл костюм и пришел на работу в нетрезвом состоянии.

Хореограф Макс Ежов, который был участником "Танцев со звездами", а теперь сотрудничает с Олей Поляковой, рассказал, что она является хорошим и отзывчивым человеком. Несмотря на это она требовательна в работе, ведь хочет, чтобы все было безупречно.

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Макс Ежов о сотрудничестве с Поляковой

"Она классная, добрая. Всегда поможет, откликнется, когда это нужно", – рассказал Ежов. Однако танцовщик добавил, что певица ответственно относится к работе и требует этого от своих работников.

Однажды я забыл костюмы. Меня лишили гонорара. Теперь, перед тем, как ехать на выступление, проверяю все костюмы. Это ее творчество. Она хочет, чтобы все было идеально,

– поделился Ежов.

Также Максим однажды пришел на выступление в нетрезвом состоянии. Перед корпоративом Полякова проводила прямой эфир в инстаграме, где и появился танцовщик ее шоу-балета. Навеселе Ежова увидели сторонники знаменитости. Она сразу заявила, что он не работает на этом мероприятии и остается без денег.

Интервью Максима Ежова: смотрите видео онлайн

Максим Ежов: самое интересное из биографии

Максим родился в Харькове. Его отец является гражданином Нигерии, а с матерью мужчина не общается.

Ежов рассказывал, что его воспитали бабушка и родная сестра матери.

Он окончил лицей "Правозащитник" при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году Максим участвовал в проектах "Танцы со звездами". Тогда выходил на паркет с телеведущей и блогершей Лесей Никитюк.

После окончания проекта стал участником шоу-балета Оли Поляковой.

Сейчас танцовщик также снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов.

Также он получает высшее образование в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Источник: "Звездный путь"