Пробирає до мурах: учасник "Культурного десанту" презентував альбом, створений на передовій
Джерело:Михайло Олійник
Військовий та учасник "Культурного десанту" Михайло Олійник, відомий як "Піаніст", на передовій створив альбом фортепіанних мініатюр. Днями він презентував його для авдиторії.
Шанувальники в захваті від композицій. Вони наголосили, що це дуже важлива та потужна робота, яка моментами пробирає до мурах.
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Учасник "Культурного десанту" випустив альбом, написаний на фронті
Він називається "Мить". Всього до альбому увійшло 7 композицій, серед них – "Донбас", "Молитва за Побратимів", "Гуляйполе", "Танець води", "Музична скринька", "Персикове небо", "Українське небо". За словами артиста, це "сім музичних історій, з якими пов'язано багато пережитих емоцій".
Композиції, що вже звучали сотні разів для захисників і захисниць – у посадках, зруйнованих будівлях, полях, госпіталях, імпровізованих місцях концертів. Зараз їх можна прослухати на всіх цифрових платформах і на мить зануритись у ці історії,
– наголосив музикант.
Ці музичні твори покликані захопити слухача, не накладаючи жодного тягаря, водночас викликаючи глибокий емоційний відгук та залишаючи незабутнє враження.
Реакція мережі
У коментарях під дописом піаніста про реліз, слухачі подякували Михайлу та підкреслили, що композиції їм дуже сподобались.
- "Вітання! Прослухали вже пару разів по колу. Прекрасна робота";
- "Вітаю! Це потужно";
- "Це просто неймовірно";
- "Міша, дуже пишаємося тобою";
- "Нарешті, довгоочікуваний альбом. Прекрасна музика";
- "Це вражає";
- "Я в захваті".
Хто такий Михайло Олійник
- Це відомий джазовий піаніст, композитор і музичний продюсер. Він є засновником лейбла OLI Music.
- Музичний репертуар Михайла охоплює різні жанри, серед яких етноджаз, джаз-рок, поп та світова музика. Його композиції захоплюють глядачів як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, Михайло нагороджений престижною нагородою Станіслава Людкевича в галузі культури.
- У квітні 2023 року артист вступив до лав Збройних Сил України. Михайло став воїном 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Ю.Гандзюка. Крім того, він долучився до "Культурного десанту".