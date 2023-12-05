Пробирає до мурах: учасник "Культурного десанту" презентував альбом, створений на передовій

Військовий та учасник "Культурного десанту" Михайло Олійник, відомий як "Піаніст", на передовій створив альбом фортепіанних мініатюр. Днями він презентував його для авдиторії.

Шанувальники в захваті від композицій. Вони наголосили, що це дуже важлива та потужна робота, яка моментами пробирає до мурах.

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Учасник "Культурного десанту" випустив альбом, написаний на фронті

Він називається "Мить". Всього до альбому увійшло 7 композицій, серед них – "Донбас", "Молитва за Побратимів", "Гуляйполе", "Танець води", "Музична скринька", "Персикове небо", "Українське небо". За словами артиста, це "сім музичних історій, з якими пов'язано багато пережитих емоцій".

Композиції, що вже звучали сотні разів для захисників і захисниць – у посадках, зруйнованих будівлях, полях, госпіталях, імпровізованих місцях концертів. Зараз їх можна прослухати на всіх цифрових платформах і на мить зануритись у ці історії,

– наголосив музикант.

Ці музичні твори покликані захопити слухача, не накладаючи жодного тягаря, водночас викликаючи глибокий емоційний відгук та залишаючи незабутнє враження.

Реакція мережі

У коментарях під дописом піаніста про реліз, слухачі подякували Михайлу та підкреслили, що композиції їм дуже сподобались.

"Вітання! Прослухали вже пару разів по колу. Прекрасна робота";

"Вітаю! Це потужно";

"Це просто неймовірно";

"Міша, дуже пишаємося тобою";

"Нарешті, довгоочікуваний альбом. Прекрасна музика";

"Це вражає";

"Я в захваті".

Хто такий Михайло Олійник