Поклонники в восторге от композиций. Они подчеркнули, что это очень важная и мощная работа, которая моментами пробирает до мурашек.

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Участник "Культурного десанта" выпустил альбом, написанный на фронте

Он называется "Мгновение". Всего в альбом вошло 7 композиций, среди них – "Донбасс", "Молитва за Побратимов", "Гуляйполе", "Танец воды", "Музыкальный ящик", "Персиковое небо", "Украинское небо". По словам артиста, это "семь музыкальных историй, с которыми связано много пережитых эмоций".

Композиции, уже звучали сотни раз для защитников и защитниц – в посадках, разрушенных зданиях, полях, госпиталях, импровизированных местах концертов. Сейчас их можно прослушать на всех цифровых платформах и на мгновение окунуться в эти истории,

– подчеркнул музыкант.

Эти музыкальные произведения призваны увлечь слушателя, не накладывая никакого бремени, одновременно вызывая глубокий эмоциональный отклик и оставляя незабываемое впечатление.

Реакция сети

В комментариях под сообщением пианиста о релизе, слушатели поблагодарили Михаила и подчеркнули, что композиции им очень понравились.

"Поздравляю! Прослушали уже пару раз по кругу. Прекрасная работа";

"Поздравляю! Это мощно";

"Это просто невероятно";

"Миша, очень гордимся тобой";

"Наконец-то, долгожданный альбом. Прекрасная музыка";

"Это поражает";

"Я в восторге".

Кто такой Михаил Олейник