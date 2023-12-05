Поклонники в восторге от композиций. Они подчеркнули, что это очень важная и мощная работа, которая моментами пробирает до мурашек.
Интересно Есть такие довольно часто – Коля Серга высказался об артистах, которые боятся ехать на фронт
Участник "Культурного десанта" выпустил альбом, написанный на фронте
Он называется "Мгновение". Всего в альбом вошло 7 композиций, среди них – "Донбасс", "Молитва за Побратимов", "Гуляйполе", "Танец воды", "Музыкальный ящик", "Персиковое небо", "Украинское небо". По словам артиста, это "семь музыкальных историй, с которыми связано много пережитых эмоций".
Композиции, уже звучали сотни раз для защитников и защитниц – в посадках, разрушенных зданиях, полях, госпиталях, импровизированных местах концертов. Сейчас их можно прослушать на всех цифровых платформах и на мгновение окунуться в эти истории,
– подчеркнул музыкант.
Эти музыкальные произведения призваны увлечь слушателя, не накладывая никакого бремени, одновременно вызывая глубокий эмоциональный отклик и оставляя незабываемое впечатление.
Реакция сети
В комментариях под сообщением пианиста о релизе, слушатели поблагодарили Михаила и подчеркнули, что композиции им очень понравились.
- "Поздравляю! Прослушали уже пару раз по кругу. Прекрасная работа";
- "Поздравляю! Это мощно";
- "Это просто невероятно";
- "Миша, очень гордимся тобой";
- "Наконец-то, долгожданный альбом. Прекрасная музыка";
- "Это поражает";
- "Я в восторге".
Кто такой Михаил Олейник
- Это известный джазовый пианист, композитор и музыкальный продюсер. Он является основателем лейбла OLI Music.
- Музыкальный репертуар Михаила включает различные жанры, среди которых этноджаз, джаз-рок, поп и мировая музыка. Его композиции увлекают зрителей как в Украине, так и за рубежом. В частности, Михаил награжден престижной наградой Станислава Людкевича в области культуры.
- В апреле 2023 года артист вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Михаил стал воином 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Ю.Гандзюка. Кроме того, он присоединился к "Культурному десанту".