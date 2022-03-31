Учасник гурту Our Atlantic з Нацвідбору вступив у лави ТрО: де перебуває чоловік

Десятки українських виконавців подались у лави ЗСУ або територіальної оборони міст після російського вторгнення. До лав ТрО у Києві долучився й драмер Олексій Биков з гурту Our Atlantic.

На Нацвідборі Євробачення-2022 гурту Our Atlantic зайняв 5 місце. У своїх піснях чоловіки поєднують диско, фанк та соул, надихаючись фанком 70х-80-х років. Зараз музиканти залишили інструменти та кожен бореться на своєму фронті.

До слова Федінчик в теробороні сумує за сім’єю і засуджує колег з Росії: "Пробитися до них неможливо"

Зокрема Олекса вступив у лави територіальної оборони і зараз перебуває на обороні Києва. Записався він туди у перший день повномасштабного вторгнення Росії.



Олексій Биков вступив у лави ТрО на Київщині / Фото з інстаграму гурту

Колеги по гурту теж не залишились осторонь, тому зараз займаються волонтерською діяльністю, аби забезпечити Олексу та його хлопців усім необхідним. Допомогти захисникам вони попросили й на своїй інстаграм-сторінці.

Як ви знаєте, наш драмер Олекса нині боронить Україну у лавах ТерОборони на Київщині. Зараз йому та його загону потрібна допомога, тому ми вирішили почати збір коштів і постаратися забезпечити хлопців усім необхідним, аби мочити русню їм було безпечно і комфортно… Давайте станемо надійним тилом для Олексія і хлопців, що ціною власного життя захищають нас від москальської навали,

– кажуть музиканти.

"У цій війні ми єдині і навіть маленька допомога є важливою у великій боротьбі!" – переконані артисти.



Музиканти з Our Atlantic волонтерять для Олекси / Фото з інстаграму гурту