UAnimals звинуватила гурт Go_A в експлуатації червонокнижного птаха у кліпі "Шум"

Організація із захисту тварин UAnimals відреагувала на вихід нового кліпу гурту Go_A на Євробачення-2021. Правозахисники вважають, що музиканти не мали права експлуатувати у своєму кліпі птаха канюка степового, який внесений до Червоної Книги України.

Український гурт Go_A 9 березня представив публіці оновлений варіант пісні SHUM ("Шум"), знявши до неї новий кліп. Зйомки проходили неподалік Чорнобильської зони в стилі стім-панку. У деяких кадрах відео можна побачити великого птаха, який сидів на руці солістки колективу Катерини Павленко.

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Go_A – нова версія пісні SHUM (Шум): дивитись відео онлайн

На відеокліп відреагували представники гуманістичного руху UAnimals. Вони розповіли, що одразу кілька незалежних орнітологів підтвердили, що в кліпі – не звичайна пташка, а канюк степовий, який в Україні – під загрозою зникнення. Наразі чисельність виду в Україні складає близько двох сотень пар, тому, на думку організації, їх особливо треба берегти, а не експлуатувати заради розваг.

"Коли з дна постукали на Євробачення… З незрозумілих причин привертати увагу європейців автори відео вирішили не лише творчими здібностями музикантів, а й експлуатацією пташки. Такий підхід сам по собі є пережитком минулого, але це ще не все… Канюк степовий внесений до Червоної Книги України, тож саме лише володіння цією пташкою має підтверджуватись спеціальними документами", – зазначили у UAnimals.

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Як заявляють у русі за права тварин, експлуатація таких тварин може виконуватись лише у наукових і селекційних цілях, але "на практиці такі дозволи в Україні не видаються".

UAnimals вболіває за перемоги України на міжнародній арені, але експлуатація тварин є жорстокістю та пережитком минулого і нам соромно, що саме в цьому контексті нашу країну будуть бачити у світі,

– додали в організації.

Наразі ні представники гурту Go_A, ні команда "Суспільного", яка "відправляє" колектив на конкурс, не відреагували на заяву UAnimals.