З плакатом "Тернопіль": гурт TVORCHI підтримав рідне місто, яке піддалося ракетній атаці

13 травня у Ліверпулі розпочався фінал пісенного конкурсу Євробачення. Грандіозна подія розпочалася о 22 годині, а вже невдовзі в Україні розпочалася повітряна тривога, а рідне місто гурту Tvorchi піддалося ракетній атаці.

Поки TVORCHI представляли честь країни на найбільшому конкурсу Європи та співали про сталеві серця українців, Росія вдарила по центру їхнього рідного міста – Тернополю.

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В той час, як артисти виступали на сцені конкурсу, гаслом якого є "Об’єднані музикою", країна-терорист атакувала рідне місто гурту. Жахливі кадри з димом у центрі міста артисти побачили за 10 хвилин до виходу на сцену.

Пізніше вся команда TVORCHI, яка знаходилася у грімрумі, підняла у прямому ефірі на 160 мільйонів глядачів зі всього світу табличку з назвою міста TERNOPIL, щоб привернути увагу Європи до того жаху, який відбувається прямо зараз.



Гурт TVORCHI підтримали рідне місто на Євробаченні

Про ракетну атаку гурт повідомив у своєму телеграм-каналі. TVORCHI опублікували фото з чорним тлом та надписом "Тернопіль". Таким чином виконавці донесли українцям, що хоч вони зараз у Великій Британії, їхні "сталеві серця" та підтримка з Україною та рідним містом, яке піддалося ракетній атаці.

Та попри все, українці вкотре показують всьому світові свою незламність. Представники України на Євробаченні-2023 вийшли на сцену та гідно представили нашу країну. Вони запалили сцену в Ліверпулі та підірвали залу.