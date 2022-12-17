Євробачення-2023 пройде у Великій Британії у травні. Поки гурт оговтується від неочікуваної для них перемоги, ми розглянемо реакції глядачів на їхню творчість. Попри все, іноземці відзначили підхід у виконанні та вокал.

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Реакції іноземців на виступ гурту TVORCHI з піснею Heart Of Steel

"Ця пісня ідеально підходить для того, щоб представити Україну на Євробаченні 2023", – пишуть у коментарях під виступом гурту TVORCHI у ютубі Eurovision Ukraine official. Глядачі відзначили унікальність пісні та вокал Джеффрі Кенні. Більше коментарів:

"Кожного року українські пісні національні, етнічні... Але ця пісня така сучасна і чудова добірка на 2023 рік";

"Одне слово визначає цю дивовижну країну під назвою Україна – стійкість. Удачі на Євробаченні з цим чудовим виступом!";

"Мені подобаються традиційні українські пісні, ця дуже відрізняється від них, але дуже сучасна та класна. 12 балів в Україну з Великобританії";

"Вау, який несподіваний вибір з України... Просто мистецтво, без згадки про зовнішні проблеми, я полюбив їх ще з Bonfire, дуже хороший вибір, удачі в Ліверпулі!";

"Україна завжди має чудову сценічну подачу. Чекаємо на твою четверту перемогу. Я посилаю тобі свою любов з Греції";

"Відмінна продуктивність! Дивовижно, що Національний відбір проходив на станції метро, яка працює на аварійних генераторах під час відключення електроенергії після масованого ракетного обстрілу терористичної держави Росії. Слава героїчній, витривалій, творчій, музичній Україні!".

Переможець Євробачення-2023 TVORCHI – Heart Of Steel: реакція іноземців на виступ