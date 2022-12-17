Евровидение-2023 пройдет в Великобритании в мае. Пока группа приходит в себя от неожиданной для них победы, мы рассмотрим реакции зрителей на их творчество. Тем не менее иностранцы отметили подход в исполнении и вокал.

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Реакции иностранцев на выступление группы TVORCHI с песней Heart Of Steel

"Эта песня идеально подходит для того, чтобы представить Украину на Евровидении 2023", – пишут в комментариях под выступлением группы TVORCHI в ютубе Eurovision Ukraine official. Зрители отметили уникальность песни и вокал Джеффри Кенни. Больше комментариев:

"Каждый год украинские песни национальные, этнические... Но эта песня такая современная и отличная подборка на 2023 год";

"Одно слово определяет эту удивительную страну под названием Украина – устойчивость. Удачи на Евровидении с этим замечательным выступлением!";

"Мне нравятся традиционные украинские песни, эта очень отличается от них, но очень современная и классная. 12 баллов в Украине из Великобритании";

"Вау, какой неожиданный выбор из Украины... Просто искусство, без упоминания о внешних проблемах, я полюбил их еще из Bonfire, очень хороший выбор, удачи в Ливерпуле!";

"У Украины всегда есть прекрасная сценическая подача. Ждем твою четвертую победу. Я посылаю тебе свою любовь из Греции";

"Отличная производительность! Удивительно, что Национальный отбор проходил на станции метро, работающей на аварийных генераторах во время отключения электроэнергии после массированного ракетного обстрела террористического государства России. Слава героической, выносливой, творческой, музыкальной Украине!".

Победитель Евровидения-2023 TVORCHI – Heart Of Steel: реакция иностранцев на выступление