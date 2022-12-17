TVORCHI – все, що відомо про переможця Нацвідбору 2023
Після напруженого та яскравого Нацвідбору Євробачення-2023 стало відомо, що Україну поїде представляти гурт TVORCHI. Що відомо про нього, як починався його творчий шлях та з якою піснею він виступив на конкурсі – усе дізнавайтесь нижче.
17 грудня у київському укритті провели незвичний та оновлений фінал Національного відбору на Євробачення-2023, що відбудеться у Великій Британії, в Ліверпулі. Як повідомляє 24 канал, переможець – гурт TVORCHI – поїде презентувати свою композицію Heart Of Steel від України й боротиметься там за головний кубок шоу, яке також буде присвячене нашій країні. Адже саме торік перемогу там здобув Kalush Orchestra.
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Що відомо про гурт TVORCHI
TVORCHI – музичний гурт, який заснували у 2018 році саунд-продюсер Андрієм Гуцуляком та вокаліст Джеффрі Кенні. Того ж року хлопці випадково познайомилися на вулиці з метою поспілкуватися, проте все це переросло у плідну співпрацю. Згодом Кенні почав писати тексти до композицій та співати, а Гуцуляк став музичним продюсером.
Зірки мають освіту фармацевтів, навчалися у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського.
Гурт TVORCHI / Фото з інстаграму
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На сьогодні гурт має чотири студійні альбоми:
- The Parts (2018 рік);
- Disco Lights (2019 рік);
- 13 Waves (2020 рік);
- Road (2021 рік).
Їхні пісні звучать українською та англійською мовами.