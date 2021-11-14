У компанії принца Чарльза, герцогині Камілли та принцеси Анни подружжя прибуло на Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону. Він відбувся в лондонському Альберт-холлі. Герцоги Кембриджські зайняли центральні місця в ложі, тому опинились під прицілом папараці. Так, нові фото Кейт Міддлтон викликали шквал обговорення, адже вона позувала в особливих прикрасах.

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Образ Кейт Міддлтон

Для виходу у світ дружина принца Вільяма обрала твідову сукню-пальто зі свого гардеробу. Це приталене чорне вбрання з кришталевими ґудзиками та плісированою спідницею від британського бренду Eponine.

Зазначимо, у цій сукні Кейт Міддлтон вперше з'являлась на публіці минулого року, на благодійному мюзиклі Dear Evan Hansen. Цього разу вона довершила її туфлями-човниками від улюбленої люксової марки Gianvito Rossi.

Особливої уваги варті аксесуари герцогині Кембриджської. Вона прихопила лаконічний чорний клатч від Alexander McQueen, а на груди, як того вимагає традиція, начепила брошку з червоним маком. Образ Кейт Міддлтон завершили сережки та браслет з перлами, які відійшли їй після смерті принцеси Діани.

Кейт Міддлтон у твідовій сукні та прикрасах Діани / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон у твідовій сукні та прикрасах Діани / Фото Getty Images

Додамо, наприкінці жовтня Меган Маркл також з'являлась у кадрі з прикрасою покійної свекрухи. Вона читала свою дебютну дитячу книжку "Лавка" з золотим годинником Cartier, що належав принцесі Діані.