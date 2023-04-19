Покарали "Кроликів": у США скасували тур проросійського дуету

19 квітня 2023, 15:46
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Данило Тонкопій

Українська діаспора у США домоглася скасування майже всіх концертів українського проросійського дуету "Кролики". Раніше виконавці Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко підтримували тези російської пропаганди.

Про це повідомив активіст Данило Тонкопій у соцмережах. Нагадаємо, що в лютому гумористи з дуету "Кролики" прийшли на російський канал і заявили, що в Україні їх цькують і не люблять.

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Активіст повідомив, що український проросійський дует коміків запланував на квітень низку концертів у США та Канаді. Артисти мали відвідати:

  • Філадельфію,
  • Нью-Йорк,
  • Чикаго,
  • Маямі,
  • Денвер,
  • Сіетл,
  • Сан-Дієго,
  • Лос-Анджелес.

На тлі цього активісти зв’язалися з організаторами туру та підготували листи до мерій. В результаті цього у США вже скасували 8 із 9 концертів проросійського дуету.

Поки що на сайті організатора є тільки концерт у Нью-Йорку, всіх інших концертів вже немає. Ми також працюємо над Нью-Йорком, і я впевнений, що ми його також скасуємо. Якщо ні, будемо організувати протести та підключати інші канали,
– заявив Данило Тонкопій.

Чим скандальний дует "Кролики": головне

  • Ще у 2019 році "Кроликів" додали до бази "Миротворець" за підтримку російської пропаганди.
  • У січні 2020 року вони намагалися приїхати в українські міста з концертною програмою "Давайте посміємося", але їхні гастролі скасували.
  • Відомо, що “Кролики” подорожували Росією, підтримували російську ідеологію "братських народів", а також так зване "об’єднання" Росії та України.
  • Крім того, дует незаконно відвідав Крим після 2014 року, взяв участь у концерті, присвяченому ювілею Комсомолу у 2018 році та інших російських концертах.
Автор: Марія Бондар