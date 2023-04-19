Покарали "Кроликів": у США скасували тур проросійського дуету

Українська діаспора у США домоглася скасування майже всіх концертів українського проросійського дуету "Кролики". Раніше виконавці Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко підтримували тези російської пропаганди.

Про це повідомив активіст Данило Тонкопій у соцмережах. Нагадаємо, що в лютому гумористи з дуету "Кролики" прийшли на російський канал і заявили, що в Україні їх цькують і не люблять.

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Активіст повідомив, що український проросійський дует коміків запланував на квітень низку концертів у США та Канаді. Артисти мали відвідати:

Філадельфію,

Нью-Йорк,

Чикаго,

Маямі,

Денвер,

Сіетл,

Сан-Дієго,

Лос-Анджелес.

На тлі цього активісти зв’язалися з організаторами туру та підготували листи до мерій. В результаті цього у США вже скасували 8 із 9 концертів проросійського дуету.

Поки що на сайті організатора є тільки концерт у Нью-Йорку, всіх інших концертів вже немає. Ми також працюємо над Нью-Йорком, і я впевнений, що ми його також скасуємо. Якщо ні, будемо організувати протести та підключати інші канали,

– заявив Данило Тонкопій.

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