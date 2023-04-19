Об этом сообщил активист Даниил Тонкопий в соцсетях. Напомним, что в феврале юмористы из дуэта "Кролики" пришли на российский канал и заявили, что в Украине их травят и не любят.
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Активист сообщил, что украинский пророссийский дуэт комиков запланировал на апрель ряд концертов в США и Канаде. Артисты должны были посетить:
- Филадельфия,
- Нью-Йорк,
- Чикаго,
- Майами,
- Денвер,
- Сиэтл,
- Сан-Диего,
- Лос-Анджелес.
На этом фоне активисты связались с организаторами тура и подготовили письма к мэриям. В результате этого в США уже отменили 8 из 9 концертов пророссийского дуэта.
Пока на сайте организатора есть только концерт в Нью-Йорке, остальных концертов уже нет. Мы также работаем над Нью-Йорком, и я уверен, что мы его тоже отменим. Если нет, будем организовать протесты и подключать другие каналы,
– заявил Даниил Тонкопий.
Чем скандальный дуэт "Кролики": главное
- Еще в 2019 году "Кролики" добавили в базу "Миротворец" за поддержку российской пропаганды.
- В январе 2020 года они пытались приехать в украинские города с концертной программой "Давайте посмеемся", но их гастроли упразднили.
- Известно, что "Кролики" путешествовали по России, поддерживали российскую идеологию "братских народов", а также так называемое "объединение" России и Украины.
- Кроме того, дуэт незаконно посетил Крым после 2014 года, принял участие в концерте, посвященном юбилею Комсомола в 2018 году и других российских концертах.