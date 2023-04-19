Об этом сообщил активист Даниил Тонкопий в соцсетях. Напомним, что в феврале юмористы из дуэта "Кролики" пришли на российский канал и заявили, что в Украине их травят и не любят.

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Активист сообщил, что украинский пророссийский дуэт комиков запланировал на апрель ряд концертов в США и Канаде. Артисты должны были посетить:

Филадельфия,

Нью-Йорк,

Чикаго,

Майами,

Денвер,

Сиэтл,

Сан-Диего,

Лос-Анджелес.

На этом фоне активисты связались с организаторами тура и подготовили письма к мэриям. В результате этого в США уже отменили 8 из 9 концертов пророссийского дуэта.

Пока на сайте организатора есть только концерт в Нью-Йорке, остальных концертов уже нет. Мы также работаем над Нью-Йорком, и я уверен, что мы его тоже отменим. Если нет, будем организовать протесты и подключать другие каналы,

– заявил Даниил Тонкопий.

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