Поліція США заарештувала підозрюваного у вбивстві Тупака Шакура. Це 60-річний Дуейн "Кіффі Ді" Девіс.

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У США арештували підозрюваного у вбивстві Тупака

Дуейн Девіс до арешту проходив у справі як свідок. У мемуарах та інтерв'ю він вже зізнавався, що перебував в автівці, з якої стріляли у репера. Чоловік заявляв, що у Тупака стріляв його племінник Орландо Андерсон, який був на передньому сидінні. Він начебто був головним суперником репера.

У справі було четверо підозрюваних, і троє з них вже померло – серед них і Орландо Андерсон. Він заперечував свою причетність до вбивства.

Велика ймовірність того, що він (Дуейн Девіс, – 24 Канал) винен у вбивстві Шакура і буде визнаний винним у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї,

– сказав прокурор Марк ДіДжакомо.

Поліція вважає, що саме Дуейн віддав наказ стріляти.

Що відомо про смерть Тупака Шакура

Ввечері 7 вересня 1996 року Тупак Шакур та Меріон Найт (Шуг), засновник Death Row Records, їхали в авто та зупинилися на червоне світло. У нього вистрілили з іншої машини, що проїжджала повз. Через тиждень 25-річний Тупак помер у лікарні.

Загадкове вбивство залишалося нерозкритим 27 років.

"Нашою метою завжди було змусити відповідати тих, хто був причетний до жорстокого вбивства Тупака. Кожне втрачене життя важливе і залишається пріоритетом для поліції", – сказав офіцер поліції Лас-Вегаса.