Поліція США заарештувала підозрюваного у вбивстві Тупака Шакура. Це 60-річний Дуейн "Кіффі Ді" Девіс.
До слова Помер актор Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у "Гаррі Поттері"
У США арештували підозрюваного у вбивстві Тупака
Дуейн Девіс до арешту проходив у справі як свідок. У мемуарах та інтерв'ю він вже зізнавався, що перебував в автівці, з якої стріляли у репера. Чоловік заявляв, що у Тупака стріляв його племінник Орландо Андерсон, який був на передньому сидінні. Він начебто був головним суперником репера.
У справі було четверо підозрюваних, і троє з них вже померло – серед них і Орландо Андерсон. Він заперечував свою причетність до вбивства.
Велика ймовірність того, що він (Дуейн Девіс, – 24 Канал) винен у вбивстві Шакура і буде визнаний винним у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї,
– сказав прокурор Марк ДіДжакомо.
Поліція вважає, що саме Дуейн віддав наказ стріляти.
Що відомо про смерть Тупака Шакура
Ввечері 7 вересня 1996 року Тупак Шакур та Меріон Найт (Шуг), засновник Death Row Records, їхали в авто та зупинилися на червоне світло. У нього вистрілили з іншої машини, що проїжджала повз. Через тиждень 25-річний Тупак помер у лікарні.
Загадкове вбивство залишалося нерозкритим 27 років.
"Нашою метою завжди було змусити відповідати тих, хто був причетний до жорстокого вбивства Тупака. Кожне втрачене життя важливе і залишається пріоритетом для поліції", – сказав офіцер поліції Лас-Вегаса.
- Тупак Шакур (2Pac) – культовий репер, який зробив чималий вклад у розвиток хіп-хопу. Він відомий хітами California Love, All Eyez on Me, Changes та I Ain't Mad at Cha.
- Тупак писав про нерівність, насильство, бідність, життя в гетто та проблеми суспільства. Останні роки життя брав участь у суперництві між реперами Східного і Західного узбережжя.
- Тумак Шакур продав мільйони альбомів та заснував свій лейбл. Його пісня Dear Mama з альбому Me Against the World занесена у фонд культурного надбання бібліотекою Конгресу США.